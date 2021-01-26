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Петербурженка заявила о сексуальном насилии над сыном-дошкольником. Задержан бывший родственник

Иностранец задержан в Петербурге по подозрению в сексуальном насилии над пятилетним мальчиком.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 января, сотрудники уголовного розыска задержали накануне на Карташихиной улице 27-летнего гражданина Таджикистана. Он стал фигурантом уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера, возбужденного после заявления 26-летней жительницы Васильевского острова. Она сообщила в полиции, что в 2018 году брат её бывшего мужа неоднократно подвергал насилию её сына, которому на тот момент было всего пять лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

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Комментарии (8)

hal9000
Чёт да ..попахивает в мужья он к ней записался ради прописки..брат видимо тоже просился мол пропиши да пропиши..а она мол а вот и не пропишу..да я мол такая..а брат таджик мстительный как в индийских фильмах мол..ах так ...эх василеостровцев как и москвичей портит квартирный вопрос..я уж не говорю про блатных крестовцеостровцев..
vizelter1987
«На Карташихиной улице»...! Нет такой улицы на Ваське, есть улица Карташихина)
Pastulat0
//что в 2018 году брат её бывшего мужа//
Что, чернильница не догадывалась, или с рассказов бывшего мужа не знала на что способны эти приматы?
Дала временную регистрацию родственникам мужа, которые осели в РФ (топорм от сюда не вырубить), теперь пусть пожинает плоды в виде психологического с физическим унижением ребёнка.
Хотя, терзают догадки, что ребёнок той же масти что и бывший с братом.
Ребёнок, от которого по его взрослению не можно, а нужно ожидать в виде мести за униженное достойнство подобные изнасилования в отношении коренных Ленинградцев-Петербуржцев детей.
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