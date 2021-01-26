Петербурженка заявила о сексуальном насилии над сыном-дошкольником. Задержан бывший родственник

Иностранец задержан в Петербурге по подозрению в сексуальном насилии над пятилетним мальчиком.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 января, сотрудники уголовного розыска задержали накануне на Карташихиной улице 27-летнего гражданина Таджикистана. Он стал фигурантом уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера, возбужденного после заявления 26-летней жительницы Васильевского острова. Она сообщила в полиции, что в 2018 году брат её бывшего мужа неоднократно подвергал насилию её сына, которому на тот момент было всего пять лет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.