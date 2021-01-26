Как минимум два тяжёлых ДТП с пешеходами случилось минувшим вечером в Петербурге. Одно смертельное: мужчину сбили дважды.
Как сообщает 26 января ГУ МВД по городу и области, вчера в 18:40 в Красном Селе на Пушкинском шоссе, 1, 45-летний водитель «Фольксвагена Транспортера» совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу в зоне пешеходного перехода. По данным «Фонтанки», от удара человека отбросило на полосу встречного движения, где его второй раз сбил неустановленный автомобиль. Он с места происшествия скрылся.
Мужчина умер на месте. На вид ему 40–50 лет.
Местные жители считают, что ДТП закономерно: дороги здесь плохие. «Утром мы публиковали [сообщения про] гибель автомобилей на обледеневшей необработанной дороге, к вечеру добавились жертвы человеческие», — пишет «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». Пешеход был сбит на выезде в сторону Малого Карлино «в кромешной тьме».
Тем же вечером на Московском проспекте, 41, под машину попала женщина. Она в больнице.