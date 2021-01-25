FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
74.86р91.15р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
4
Печать

Audi сбила женщину на Московском проспекте в 100 метрах от светофора

Полиция проводит проверку по факту наезда на пешехода в Адмиралтейском районе Петербурга. Вечером 25 января женщина перебегала дорогу в неположенном месте.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл в половине седьмого вечера у дома № 41 по Московскому проспекту. Там вне зоны пешеходного перехода 43-летняя женщина перебегала дорогу, когда её сбил 41-летний водитель на Audi. В результате удара пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Местные жители пишут в соцсетях, что в этом месте пешеходы постоянно пытаются пересечь проезжую часть, несмотря на то, что переход со светофором находится буквально в 100 метрах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Бонвиван
У меня рядом с домом арка, а дальше во дворе школа. И дети, и родители, и другие граждане постоянно пересекают улицу в этом месте, хотя в 100 метрах пешеходный переход (нерегулируемый, если что). Никому не приходит в голову сделать переход там, где ходят люди. Тем более "лежачего полицейского" положить. Нет, пускай ходют - сами виноваты!
Редиска Здесь
Если там все время перебегают, значит надо там сделать пешеходный переход.
Павел Павлов
Кто кому цветы дарить будет и извинятся что стёкла запотели чтобы дело замять? У нас ведь в Питере теперь так?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний