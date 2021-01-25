Полиция проводит проверку по факту наезда на пешехода в Адмиралтейском районе Петербурга. Вечером 25 января женщина перебегала дорогу в неположенном месте.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл в половине седьмого вечера у дома № 41 по Московскому проспекту. Там вне зоны пешеходного перехода 43-летняя женщина перебегала дорогу, когда её сбил 41-летний водитель на Audi. В результате удара пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Местные жители пишут в соцсетях, что в этом месте пешеходы постоянно пытаются пересечь проезжую часть, несмотря на то, что переход со светофором находится буквально в 100 метрах.