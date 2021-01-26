После самого тёплого Татьянина дня в истории петербургская погода начинает вспоминать, что сейчас вообще-то зима

В Санкт-Петербурге всё ещё плюсовая температура, но такого рекордного показателя, как вчера, пока не ожидается.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 января небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега могут пройти утром и днём, ветер умеренный. Атмосферное давление ночью почти не менялось, днём будет понижаться. В Ленобласти возможен туман. Температура воздуха в течение суток 0 — плюс 2 градуса.
Это повышенные значения для конца января. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге обычно бывает от минус 16 до 0 градусов, паcмурно. Самое холодное 26 января зафиксировано в 1969 году, минус 30, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 4 градуса.
Понедельник, 25 января, напомним, установил температурный рекорд. Еще никогда за всю историю метеорологических наблюдений в Санкт-Петербурге Татьянин день не был таким тёплым, сообщил ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. К 13 часам температура воздуха в городе достигла плюс 4,1 градуса, что на 0,1 градуса выше прежнего достижения 2002 года.
27 и 28 января погода будет уступать примерно по одному градусу в сутки и дождь сменится мокрым и слабым снегом.