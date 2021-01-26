После самого тёплого Татьянина дня в истории петербургская погода начинает вспоминать, что сейчас вообще-то зима

В Санкт-Петербурге всё ещё плюсовая температура, но такого рекордного показателя, как вчера, пока не ожидается.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 января небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега могут пройти утром и днём, ветер умеренный. Атмосферное давление ночью почти не менялось, днём будет понижаться. В Ленобласти возможен туман. Температура воздуха в течение суток 0 — плюс 2 градуса.

Это повышенные значения для конца января. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге обычно бывает от минус 16 до 0 градусов, паcмурно. Самое холодное 26 января зафиксировано в 1969 году, минус 30, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 4 градуса.