Санкт-Петербург 25 января повторил исторический рекорд Татьяниного дня, установленный почти 20 лет назад.

Как сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус в Facebook, сегодня в 11 часов температура воздуха в Северной столице достигла плюс 4,0 градуса, «что стало повторением суточного рекорда максимальной температуры воздуха для этого дня, который был установлен в 2002 году».

Погоду в нашем городе определяет тёплая часть циклона, выходящего своим центром в акваторию Балтийского моря. Именно из-за него облачно и могут пройти небольшие дожди. Сегодняшний день с большой вероятностью станет самым тёплым с начала января. Пока первое место в этом списке занимает минувшее воскресенье с результатом плюс 2,8 градуса, отмечает Леус.