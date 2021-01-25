FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
74.36р90.41р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
5
Печать

Температурный рекорд зафиксирован в Петербурге. Погода повторила достижение Татьяниного дня

Фото: Читатель «Фонтанки» Антуан Каттин / www.instagram.com/acattin

Санкт-Петербург 25 января повторил исторический рекорд Татьяниного дня, установленный почти 20 лет назад.

Как сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус в Facebook, сегодня в 11 часов температура воздуха в Северной столице достигла плюс 4,0 градуса, «что стало повторением суточного рекорда максимальной температуры воздуха для этого дня, который был установлен в 2002 году».

Погоду в нашем городе определяет тёплая часть циклона, выходящего своим центром в акваторию Балтийского моря. Именно из-за него облачно и могут пройти небольшие дожди. Сегодняшний день с большой вероятностью станет самым тёплым с начала января. Пока первое место в этом списке занимает минувшее воскресенье с результатом плюс 2,8 градуса, отмечает Леус.

Аномально тёплая погода продержится в Петербурге и завтра. Такая мартовская температура характерна для всей европейской части России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Читатель «Фонтанки» Антуан Каттин / www.instagram.com/acattin

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

sektor7
Всех дорогих и милых Татьян поздравляю с замечательным праздником!
Всех студентов тоже поздравляю от всей души!
Учитесь прилежно, Вы будущее нашей страны.
Cashmare
а концу недели всё это замерзнет, и на дорогах начнется пасха
sektor7
Отличная погода.
Снег, песок и грязь дождь пусть смоет с тротуаров. А в конце недели можно и чистого белого снега побольше
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний