Тёплая часть обширного циклона по-прежнему обеспечивает Петербургу плюсовые температуры и плотный слой облаков.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 января будет преобладать облачная погода, вероятны небольшие осадки в виде дождя и мороси, ветер умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха днём составит плюс 1–3 градуса.

Это повышенная для конца января температура. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 15 до 0 градусов. Самое холодное 25 января зафиксировано в 1969 году, минус 26, а самое тёплое — в 2002 году, плюс 4 градуса, напоминает «Яндекс».