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Пока ещё в Петербурге аномально тепло, но похолодание и новый снег не за горами

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Тёплая часть обширного циклона по-прежнему обеспечивает Петербургу плюсовые температуры и плотный слой облаков.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 января будет преобладать облачная погода, вероятны небольшие осадки в виде дождя и мороси, ветер умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха днём составит плюс 1–3 градуса.

Это повышенная для конца января температура. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 15 до 0 градусов. Самое холодное 25 января зафиксировано в 1969 году, минус 26, а самое тёплое — в 2002 году, плюс 4 градуса, напоминает «Яндекс».

Завтра, 26 января, снова будет плюс, а 27 января столбик термометра может опуститься до минус 1 градуса, ожидается мокрый снег.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (4)

hal9000
Если это безобразие с погодой так и будет продолжаться то скоро медведи проснутся и грачи прилетят...
Riptide
Какими местами ГолоЛедица? Где эта леди бродит?
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