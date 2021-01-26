Счетная палата: в России может начаться дефицит продуктов из-за регулирования цен

Соглашения между правительством, ФАС и торговыми сетями об ограничении роста цен на базовые продукты питания могут привести к дефициту этих продуктов. Об этом говорится в отчете Счетной палаты «Экономический мониторинг 13.01.2021–20.01.2021», опубликованном 25 января.
«По мнению Департамента аудита экономического развития, существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары», - говорится в отчете.
Аудиторы опасаются, что производители будут специально задерживать продукты на складах, дожидаясь отмены ограничений. В отчете приводятся сообщения о том, как производители уже отказываются продавать по фиксированным ценам сахар и подсолнечное масло. В СМИ об этом сообщали еще 14 января. Кроме того, дефицит могут спровоцировать ажиотажный спрос на товары по сниженным ценам, а также ускорение роста цен после отмены ограничений.
В ведомстве признали, что первые меры сработали и цены на сахар в декабре снизились на 4%, а стоимость хлеба, круп и бобовых «стабилизировалась».