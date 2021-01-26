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Счетная палата: в России может начаться дефицит продуктов из-за регулирования цен

Соглашения между правительством, ФАС и торговыми сетями об ограничении роста цен на базовые продукты питания могут привести к дефициту этих продуктов. Об этом говорится в отчете Счетной палаты «Экономический мониторинг 13.01.2021–20.01.2021», опубликованном 25 января.

«По мнению Департамента аудита экономического развития, существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары», - говорится в отчете.

Аудиторы опасаются, что производители будут специально задерживать продукты на складах, дожидаясь отмены ограничений. В отчете приводятся сообщения о том, как производители уже отказываются продавать по фиксированным ценам сахар и подсолнечное масло. В СМИ об этом сообщали еще 14 января. Кроме того, дефицит могут спровоцировать ажиотажный спрос на товары по сниженным ценам, а также ускорение роста цен после отмены ограничений.

В ведомстве признали, что первые меры сработали и цены на сахар в декабре снизились на 4%, а стоимость хлеба, круп и бобовых «стабилизировалась».

В середине декабря президент Владимир Путин возмутился, что цена на сахар в магазинах выросла на 71%, и поручил профильным ведомствам срочно принять меры для стабилизации цен на социально значимые продукты, включая сахар и подсолнечное масло. К концу месяца был подписан закон, позволяющий правительству устанавливать предельную цену на продукты. Кроме того, было подписано соглашение о «заморозке» цен с производителями и торговыми сетями.

В разговоре с «Фонтанкой» эксперты рынка выразили уверенность в том, что поставленная задача снизить цены до определенного уровня будет выполнена, но затруднились сказать о последствиях избранных правительством мер.

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Комментарии (9)

Редиска Здесь
Они сейчас еще дадут "компенсации" производителям, чтобы те могли дешевле продукты продавать. Пилить так пилить.
Antuan Rokanten
Конечно, рынок возьмет свое. Цены по приказу не остановишь. Нет, на небольшое время остановить можно, но потом будет резкий рост.
Djnyana
Могу сказать только по сахару: ровно год назад купил аппарат, ради любопытства и, в то же время задумываясь, можно ли сэкономить ещё хоть на чём-то..? Сахар стоил (сеть называть не буду, но - известная, в шаговой доступности) - 19 рублей! Сейчас там ценник - 39 и девять в периоде..) 100%-ый рост! Кому они втирают там что-то?! К слову, аппарат - окупился за 4 раза, дальше к нему я.., не то чтобы утратил интерес, просто времени не хватает, ведь надо и работать, дешевле, пока что - купить в магазине..) Берегите своё Время, не доверяйтесь.. Счётной Палате! И уж, тем более, Кудрин там конкретно засветился вместе с "Солнцем", в Ютубе! )
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