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Sasha is here! «Фиорентина» поприветствовала Кокорина и показала его медосмотр

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» 25 января опубликовал несколько фото и видео с недавно прибывшим в расположение команды Александром Кокориным.

«Forza viola!» («Вперед, фиолетовые!»), — поприветствовал россиянин болельщиков команды.

«Sasha is here!» («Саша здесь!»), — обрадовался в ответ клуб.

«Фиорентина» также показала медосмотр футболиста. Судя по настрою Кокорина, прошел он без проблем.

Ранее форвард уже сдал тест на коронавирус. В римской больнице «Джемелли» у него проверяли в первую очередь сердечно-сосудистую систему.

Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. В сделку также включен процент с дальнейшей продажи. Кокорин будет получать в «Фиорентине» около 2 млн евро в год. В московской команде он зарабатывал 3 млн в год.

Кокорин забил два гола (оба — с пенальти) за «Спартак» в 8 играх РПЛ и отдал 1 результативный пас.

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Комментарии (1)

Djnyana
Чем-то похож на Денисова, борцун и протестун, но - я не физиогномист)
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