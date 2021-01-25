FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
74.36р90.41р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
1
Печать

Кокорин вместе с семьей прилетел в Италию для завершения перехода в «Фиорентину»

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» опубликовал фото экс-нападающего «Спартака» Александра Кокорина с семьей в частном самолете в преддверии перехода. Как сообщает «Спорт-Экспресс» в понедельник, 25 января, футболист уже прибыл в расположение новой команды и в эти минуты проходит медосмотр перед завершением перехода.

«Мы идем! Вперед, "Фиорентина"», — написала пресс-служба итальянского клуба в твиттере.

Кокорин находится сейчас в римской больнице «Джемелли», где у него проверяют сердечно-сосудистую систему. «Фиорентина» хочет убедиться в отсутствии каких-либо проблем с сердцем нападающего. Там же форвард сдал тест на коронавирус.

Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. В сделку также включен процент с дальнейшей продажи. Кокорин будет получать в «Фиорентине» около 2 млн евро в год. В московской команде он зарабатывал 3 млн в год.

Кокорин забил два гола (оба — с пенальти) за «Спартак» в 8 играх РПЛ и отдал 1 результативный пас.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

severt
В Риме хорошо. Сегодня +15 градусов тепла.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний