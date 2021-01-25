Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» опубликовал фото экс-нападающего «Спартака» Александра Кокорина с семьей в частном самолете в преддверии перехода. Как сообщает «Спорт-Экспресс» в понедельник, 25 января, футболист уже прибыл в расположение новой команды и в эти минуты проходит медосмотр перед завершением перехода.
«Мы идем! Вперед, "Фиорентина"», — написала пресс-служба итальянского клуба в твиттере.
Stiamo arrivando! 📍🇷🇺✈️#ForzaViola 💜 #Fiorentina #Kokorin pic.twitter.com/NLs1xufGMt— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021
Кокорин находится сейчас в римской больнице «Джемелли», где у него проверяют сердечно-сосудистую систему. «Фиорентина» хочет убедиться в отсутствии каких-либо проблем с сердцем нападающего. Там же форвард сдал тест на коронавирус.
Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. В сделку также включен процент с дальнейшей продажи. Кокорин будет получать в «Фиорентине» около 2 млн евро в год. В московской команде он зарабатывал 3 млн в год.
Кокорин забил два гола (оба — с пенальти) за «Спартак» в 8 играх РПЛ и отдал 1 результативный пас.