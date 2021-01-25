Генсек ООН: Наступил худший экономический кризис за столетие. Мир распадается на две части во главе с двумя величайшими экономиками на Земле

Экономический кризис, который последовал за пандемией коронавируса, стал худшим за столетие. Об этом 25 января заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая по видеосвязи на мероприятии «Давосская повестка дня».



«Более 2 миллионов человек умерли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет», — цитирует Гутерриша ТАСС.



Генсек ООН надеется, что в 2021 году мир сможет «перейти к устойчивости» благодаря совместным усилиям правительств, международных организаций и гражданского сообщества. В 2020 году мировая экономика упала на 4,3% согласно данным доклада ООН «Мировое экономическое положение и перспективы». Это в два с половиной раза больше, чем в 2009 году во время мирового финансового кризиса.

