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Генсек ООН: Наступил худший экономический кризис за столетие. Мир распадается на две части во главе с двумя величайшими экономиками на Земле

Экономический кризис, который последовал за пандемией коронавируса, стал худшим за столетие. Об этом 25 января заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая по видеосвязи на мероприятии «Давосская повестка дня».

«Более 2 миллионов человек умерли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет», — цитирует Гутерриша ТАСС.

Генсек ООН надеется, что в 2021 году мир сможет «перейти к устойчивости» благодаря совместным усилиям правительств, международных организаций и гражданского сообщества. В 2020 году мировая экономика упала на 4,3% согласно данным доклада ООН «Мировое экономическое положение и перспективы». Это в два с половиной раза больше, чем в 2009 году во время мирового финансового кризиса.

Гутерриш также заявил, что опасается распада мира на две части во главе с Китаем и США. «Меня продолжает пугать возможность огромного разлома. Мир распадается на две части во главе с двумя величайшими экономиками на Земле, с двумя различными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, дающими нулевую сумму», — подчеркнул генсек ООН.

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Комментарии (6)

Djnyana
К чему нам оглядываться на этот.., распадающийся Мир? ) Мы - Чемпионы Всего Мира! К чему нам знать об этих.. аутсайдерах?! )
lion405
Боюсь, в глобальном плане жопа еще глубже. Наш мир стал меньше. Даже не всегда своя страна, даже не свой город - своя округа, район. Это откат на пару сотен лет назад.
Марина Максакова
Ну да, -4,3% конечно худший период за сто лет, ведь на двух мировых войнах, унесших миллионы жизней, капики здорово обогатились . Не к добру это, не к добру
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