Полиция Турция смогла быстро поймать мужчину, который ранил трех граждан РФ на улице в столичном районе Бешикташ.
«Мужчина ранил трех гулявших по улице российских туристов, из них двое были женщинами. Он скрылся. Полиция арестовала нападавшего», — сообщает 25 января турецкое издание NTV.
Нападавшим оказался 40-летний сборщик мусора Хасан Хусейн Ю. СМИ сообщили, что он может быть «психически неуравновешенным», однако в полиции эту информацию не подтвердили. Очевидцы рассказали, что в руках у Хасана был «большой нож, как для резки хлеба». Злоумышленник совершил нападение, не сказав своим жертвам ни слова, как указали свидетели. Само нападение попало на видео.
Россиян Максима и двух Александр отправили в турецкие больницы.