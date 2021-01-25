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Напавший на россиян с «большим ножом» в Стамбуле оказался «психически неуравновешенным» мусорщиком

Полиция Турция смогла быстро поймать мужчину, который ранил трех граждан РФ на улице в столичном районе Бешикташ.

«Мужчина ранил трех гулявших по улице российских туристов, из них двое были женщинами. Он скрылся. Полиция арестовала нападавшего», — сообщает 25 января турецкое издание NTV.

Нападавшим оказался 40-летний сборщик мусора Хасан Хусейн Ю. СМИ сообщили, что он может быть «психически неуравновешенным», однако в полиции эту информацию не подтвердили. Очевидцы рассказали, что в руках у Хасана был «большой нож, как для резки хлеба». Злоумышленник совершил нападение, не сказав своим жертвам ни слова, как указали свидетели. Само нападение попало на видео.

Россиян Максима и двух Александр отправили в турецкие больницы.

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