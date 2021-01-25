Санкционная продукция, несмотря на пандемию и закрытые для большинства россиян границы, продолжает попадать на прилавки Петербурга. Это доказал очередной рейд таможенников и сотрудников Россельхознадзора на рынок «Южный» в Петербурге.
Как сообщает 25 января пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, в одном из помещений во время проверки нашли санкционные сыры и масло. 380 кг «молочки» привезли из Финляндии, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Эстонии и других стран Евросоюза.
К съедобному улову контролирующих органов добавился табак. На рынке торговали сигаретами без акцизных марок РФ. В итоге было изъято 5700 пачек, произведённых в Швейцарии, Арабских Эмиратах, Республике Беларусь и Республике Казахстан.
Всё вышеуказанное было изъято.
«Фонтанка» ранее рассказывала, что во время пандемии контрабанда подорожала, но всё ещё находит рынки сбыта.