Санкционная продукция, несмотря на пандемию и закрытые для большинства россиян границы, продолжает попадать на прилавки Петербурга. Это доказал очередной рейд таможенников и сотрудников Россельхознадзора на рынок «Южный» в Петербурге.

Как сообщает 25 января пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, в одном из помещений во время проверки нашли санкционные сыры и масло. 380 кг «молочки» привезли из Финляндии, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Эстонии и других стран Евросоюза.