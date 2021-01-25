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Границы закрыты, а сыр есть. Рынок в Петербурге «подчистили» от 380 кг молочных продуктов из ЕС

Санкционная продукция, несмотря на пандемию и закрытые для большинства россиян границы, продолжает попадать на прилавки Петербурга. Это доказал очередной рейд таможенников и сотрудников Россельхознадзора на рынок «Южный» в Петербурге.

Как сообщает 25 января пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, в одном из помещений во время проверки нашли санкционные сыры и масло. 380 кг «молочки» привезли из Финляндии, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Эстонии и других стран Евросоюза.

Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ

К съедобному улову контролирующих органов добавился табак. На рынке торговали сигаретами без акцизных марок РФ. В итоге было изъято 5700 пачек, произведённых в Швейцарии, Арабских Эмиратах, Республике Беларусь и Республике Казахстан.

Всё вышеуказанное было изъято.

«Фонтанка» ранее рассказывала, что во время пандемии контрабанда подорожала, но всё ещё находит рынки сбыта.

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