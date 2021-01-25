FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
74.36р90.41р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
3
Печать

Вторая волна увеличила прожиточный минимум в Петербурге на 220 рублей за последний квартал 2020 года

Смольный намерен установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2020 года в 11 910 рублей 40 копеек на душу населения. Предыдущий показатель составляет 11 684 рублей 50 копеек.

Проект постановления городского правительства опубликован 25 января. Для трудоспособного населения минимум составит 13 073 руб. 80 коп. (в III квартале — 12 826 руб. 30 коп.); для пенсионеров 9 478 руб. 10 коп. (9 664 руб. 10 коп.); для детей 11 607 руб. 50 коп. (11 391 руб. 10 коп.).

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум по России установят на 2021 год на уровне 11 653 рубля, то есть увеличат на 184 рубля. Перед этим правительство одобрило новый способ его расчета. Сейчас прожиточный — это цена минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, туда же входят обязательные платежи. С 2021 года решено считать его как 44,2% от среднедушевого дохода, то есть не только зарплаты.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

wondering
Я вообще не пойму , о чем речь? Откуда взялась эта сумма 220 рублей? А почему не 220 рублей и 50 копеек. И что это ,вообще, такое, 220 рублей? Что на них можно купить? Как они могут улучшить жизнь человека? И как жить на эти 11 900? Из этих денег нужно квартплату оплатить, свет. Что останется? Пусть напишут меню на каждый день , сколько в день тратить, что покупать. А ,если лекарство нужно? А у нас здоровых единицы. Что за правительство такое? Когда что-нибудь улучшится?
ОльгаМР
За счёт чего снизили прожиточный минимум пенсионеров?
Danik
А сколько отобрали повышением ЖКХ, капремонтом и протчими радостями. Реально доходы только упали. Это только в отчетах инопланетян благостная картина процветающей страны и зажиточных россиян. Хотя... Если смотреть на инопланетян, то благосостояние их растет, наверно! )
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний