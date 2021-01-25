Вторая волна увеличила прожиточный минимум в Петербурге на 220 рублей за последний квартал 2020 года

Смольный намерен установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2020 года в 11 910 рублей 40 копеек на душу населения. Предыдущий показатель составляет 11 684 рублей 50 копеек.
Проект постановления городского правительства опубликован 25 января. Для трудоспособного населения минимум составит 13 073 руб. 80 коп. (в III квартале — 12 826 руб. 30 коп.); для пенсионеров 9 478 руб. 10 коп. (9 664 руб. 10 коп.); для детей 11 607 руб. 50 коп. (11 391 руб. 10 коп.).
Ранее сообщалось, что прожиточный минимум по России установят на 2021 год на уровне 11 653 рубля, то есть увеличат на 184 рубля. Перед этим правительство одобрило новый способ его расчета. Сейчас прожиточный — это цена минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, туда же входят обязательные платежи. С 2021 года решено считать его как 44,2% от среднедушевого дохода, то есть не только зарплаты.
Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей.