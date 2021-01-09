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В России на 184 рубля подняли прожиточный минимум

Правительство России установило прожиточный минимум на 2021 год. Его размер составит 11 653 рубля.

Информация 9 января опубликована на сайте правительства. Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

Со второго квартала прошлого года его размер вырос на 184 рубля. После поправок в законы прожиточный минимум устанавливается сразу на весь год. Считают его теперь иначе, не из расчёта стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, а в зависимости от медианного среднедушевого дохода по стране.

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Комментарии (45)

Serg_I
А сколько человек тут ещё помнит, что такое МЕДИАНА?
WuhanRockCafe
Эх, ну о чем только думают в правительстве, поднимая МРОТ на 184 рубля, когда минимальная розничная цена поллитровки 230 рэ?
Alex000
Получатели МРОТ теперь смогут себе ни в чём не отказывать.
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