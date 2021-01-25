Власти Петербурга отчитались о запуске 18 новых пунктов вакцинации. Они открылись в восьми районах города, но больше всего новых точек появилось в Невском и Калининском районах.
25 января в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева назвали адреса дополнительных пунктов:
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 96» (проспект Просвещения, д. 53, к. 2),
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» (ул. Васенко, д. 9),
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 112» (ул. Академика Байкова, д. 25, к. 1),
- Поликлиническое отделение № 57 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86» (ул. Софьи Ковалевской, д. 8, к. 1),
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» (пр. Металлистов, д. 56),
- Взрослое поликлиническое отделение № 124 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» (Брестский бульвар, д. 3/2),
- Офис врача общей практики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» (Школьная ул., д. 45),
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» (ул. Комсомола, д. 2),
- Гериатрическое отделение СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 6» (ул. Седова, д.35),
- Филиал СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» (Русановская ул., д. 17, к. 2),
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 100» (Дальневосточный пр., д. 6, к. 1, пом. 15Н),
- Поликлиническое отделение № 7 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77» (пр. Обуховской Обороны, д. 261, к. 2),
- Отделение врачей общей практики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94» (пр. Солидарности, д. 29, к. 1),
- Отделение врачей общей практики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 46» (ул. Матюшенко, д. 14, к. 1),
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 32» (Вяземский пер., д. 3),
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» (Ланская ул., д. 12),
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» (Школьная ул., д. 116 к. 1),
- Поликлиническое отделение № 123 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» (Моравский пер., д. 5).
Ранее «Фонтанка» опубликовала 70 номеров телефонов первых пунктов вакцинации. Контакты новых прививочных точек пока не раскрываются. Однако, как правило, они совпадают с телефонами регистратуры.
За весь период в Петербурге вакцинировано 36 225 человек, из которых 5801 полностью закончили цикл вакцинации. Нарастающий итог поступившей в город вакцины пока всё те же 105 242 комплекта, что и на прошлой неделе. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 40 667 комплектов.