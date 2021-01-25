Власти Петербурга отчитались о запуске 18 новых пунктов вакцинации. Они открылись в восьми районах города, но больше всего новых точек появилось в Невском и Калининском районах.

Ранее «Фонтанка» опубликовала 70 номеров телефонов первых пунктов вакцинации. Контакты новых прививочных точек пока не раскрываются. Однако, как правило, они совпадают с телефонами регистратуры.



За весь период в Петербурге вакцинировано 36 225 человек, из которых 5801 полностью закончили цикл вакцинации. Нарастающий итог поступившей в город вакцины пока всё те же 105 242 комплекта, что и на прошлой неделе. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 40 667 комплектов.

