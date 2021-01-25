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Депутат — нефтяной директор в Якутии на почве трудовых разногласий избил своего заместителя

Депутат Государственного собрания Якутии предстанет перед судом по обвинению в причинении вреда здоровью подчинённого ему работника.

Как сообщает 25 января республиканское СУ СК, отдел по расследованию особо важных дел СУ завершил расследование уголовного дела 32-летнего депутата, занимающего также должность генерального директора нефтегазовой компании. Он обвиняется по части 1 статьи 115 УК РФ — в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья.

По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый гендиректор предложил своему заместителю новую должность. Тот не захотел, посчитав, что карьерного роста в этом нет. Гендиректор потребовал написать заявление об увольнении по собственному желанию. Сотрудник снова отказался. 19 декабря замдиректора написал заявление о предоставлении отпуска и пришёл в служебный кабинет руководителя. Гендиректор принялся материть его и бить по голове и телу. Замдиректора побежал в свой кабинет, но директор настиг его там и продолжил побои.

«В результате умышленных преступных действий потерпевший получил закрытый перелом костей носа, кровоподтеки. Своей вины в совершенном преступлении обвиняемый не признал», — отмечает Следственное управление. Доказательственная база, изобличающая обвиняемого, собрана. Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Якутска, дело направлено в суд.

РИА Новости со ссылкой на местные СМИ называет фамилии участников конфликта и место их работы: генеральный директор предприятия «Саханефтегазсбыт» депутат Виктор Лебедев и его подчинённый Владимир Стрижак.

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Комментарии (3)

hal9000
32 года уже ген директор..с замом договорится не смог...прям как в СССР малолеток ставили на рук должности..))а кто у него батя интересно??
HomerMP
"Почта трудовых разногласий". Прелестно.
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