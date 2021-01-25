Коронавирус расчистил торговлю. На Невском пустует каждое шестое помещение

«Рост вакантности стал следствием пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений в деятельности предприятий торговли и общепита», — сообщают аналитики. Доля пустых площадей резко увеличилась во втором квартале (на 5,9 п.п., до 12,9%). В последующие два квартала показатель рос более сдержанными темпами.

По итогам 2020 года доля свободных помещений на основных торговых коридорах Северной столицы достигла максимального значения за последние пять лет — 15,7%. За год показатель увеличился в два раза — на 7,6 процентных пункта. Об этом говорится в отчете Colliers International, опубликованном 25 января.

За прошлый год свои помещения покинул 191 магазин, что в 3,5 раза больше, чем в 2019 году. Большая часть закрытий пришлась на сферу общественного питания: там это количество увеличилось в семь раз. Продавцы одежды закрывали свои точки в два раза чаще.

Число новых кафе и ресторанов практически сохранилось на уровне 2019 года — представители общепита арендовали 45 помещений. В 1,5 раза увеличилось количество открытий магазинов одежды и обуви. Также в 2020 году было запущено 18 продуктовых магазинов, что в 2,5 раза больше показателя 2019 года. Как рассказывала «Фонтанка», увеличить темпы экспансии позволил уход с рынка ретейлера «Интерторг». Всего количество открытий увеличилось на 30% по сравнению с результатами 2019 года.

По данным Colliers International, самый высокий уровень вакантности по итогам 2020 года был зафиксирован на Старо-Невском проспекте — 18,1% (против 13,7% в 2019 году). В 2020 году из этой локации ушли магазины Philipp Plein, The Collection, DRESS-code.

Доля свободных помещений на Невском проспекте увеличилась с 3,8% в четвертом квартале 2019 года до 15% в четвертом квартале 2020 года. Чуть более трети закрытий на этой улице в 2020 году приходилось на сферу общественного питания.