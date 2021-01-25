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В России участились попытки кражи телеграм-каналов из-за роста аудитории мессенджера

Владельцы популярных в России Telegram-каналов под предлогом предложений о размещении рекламы от популярной образовательной платформы начали получать вложения с вирусом, который может похищать учетные записи. Активность злоумышленников может быть связана с ростом бюджетов на рекламу и приростом пользователей в Telegram, пишет 25 января «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

По данным издания, популярный Telegram-канал может стоить от 1,5 млн руб. до нескольких миллионов долларов, а заработок от него, например, на прямой рекламе может составлять от 600 тыс. до 3–4 млн руб. в месяц. За украденный канал мошенники могут потребовать от владельцев выкуп или использовать его для ссылок на вредоносные ресурсы.

Злоумышленники присылают жертвам вирус-троянец, который при запуске файла устанавливает вредоносную программу, которая похитит хранящиеся на нем учетные записи, а также предоставит мошенникам скрытое удаленное управление Telegram-каналом. Мошенники также могут сменить номер телефона в аккаунте канала, чтобы получить полный контроль над ним.

В середине января 2021 года основатель компании Telegram Павел Дуров сообщил, что количество пользователей мессенджера превысило 500 миллионов человек.

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Комментарии (1)

hal9000
Могу свой задаром отдать..он мне ненужен..абсолютно бестолковый сервис от Дурова...как грится ..семь лет мак не родился и голода не было...))
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