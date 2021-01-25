В России участились попытки кражи телеграм-каналов из-за роста аудитории мессенджера

Владельцы популярных в России Telegram-каналов под предлогом предложений о размещении рекламы от популярной образовательной платформы начали получать вложения с вирусом, который может похищать учетные записи. Активность злоумышленников может быть связана с ростом бюджетов на рекламу и приростом пользователей в Telegram, пишет 25 января «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.



По данным издания, популярный Telegram-канал может стоить от 1,5 млн руб. до нескольких миллионов долларов, а заработок от него, например, на прямой рекламе может составлять от 600 тыс. до 3–4 млн руб. в месяц. За украденный канал мошенники могут потребовать от владельцев выкуп или использовать его для ссылок на вредоносные ресурсы.

