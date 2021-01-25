Мастерство ведения переговоров продемонстрировали в магазине на Васильевском острове в Петербурге двое вооружённых мужчин. Несмотря на экипировку, их едва ли можно назвать удачливыми.



Видеозапись вооружённого визита в магазин на 21-й линии В. О. 25 января оказалась в распоряжении «Фонтанки». Походу в продуктовый предшествовало короткое совещание у дверей, в самом магазине парочка не торопилась и не скрывалась. Лицо мужчины в кожаном пиджаке и со спущенной на подбородок маске показала камера, когда «покупатель» заливал её содержимым аэрозольного баллончика. Вывести её из строя не вышло, зато полиция получила крупный план.