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Визит вальяжных «братков» в магазин на Васильевском попал на видео. Он не задался

Мастерство ведения переговоров продемонстрировали в магазине на Васильевском острове в Петербурге двое вооружённых мужчин. Несмотря на экипировку, их едва ли можно назвать удачливыми.

Видеозапись вооружённого визита в магазин на 21-й линии В. О. 25 января оказалась в распоряжении «Фонтанки». Походу в продуктовый предшествовало короткое совещание у дверей, в самом магазине парочка не торопилась и не скрывалась. Лицо мужчины в кожаном пиджаке и со спущенной на подбородок маске показала камера, когда «покупатель» заливал её содержимым аэрозольного баллончика. Вывести её из строя не вышло, зато полиция получила крупный план.

Фонтанка.ру

Внимание гостей было сосредоточено на женщине, которую, похоже, и пугали пистолетом. Вторая тем временем в передвижениях не ограничена. По видео не похоже, что её особо впечатлили. Пока мужчины вели беседы у кассы и, судя по видео, выпивали, одна из них успела вызвать полицию. Оба мужчины попались на месте. Кроме пневматического пистолета и баллончика, изъяты четыре метательных ножа. У продавца приняли заявление об угрозе убийством, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

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Комментарии (7)

Nafanka
Хроники протеста? )))
AL-IK
Мигалки красивые
killbeachtrash
Ребятам реально захотелось "присесть" ...в тюрьме кормят.Макароны дают ( из "Джентельменов удачи").
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