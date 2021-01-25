Стала известна причина пожара в Московском районе, при котором погибли мать с сыном

Осмотр горевшей на улице Костюшко квартиры, где погибли двое, дал основания для выводов о причине возгорания.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 января, эксперты нашли неисправность в проводке и предположили, что именно она стала причиной пожара.



Возгорание в четырехкомнатной квартире дома 82 на улице Костюшко началось 24 января в 14:34. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. К 14:59 пожар потушили. В квартире нашли тела 73-летней женщины и 50-летнего мужчины — матери и сына.