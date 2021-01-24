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В Московском районе горела квартира. Погибли двое

Два человека погибли при квартирном пожаре в Московском районе Петербурга 24 января. Об этом сообщает пресс-служба городского МЧС.

Фото: читатель «Фонтанки» Борис

Сообщение о возгорании в 82-м доме на улице Костюшко проступило спасателям в 14:34. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру. Площадь пожара составила 8 квадратных метров.

К 14:59 пожар потушили. В квартире нашли тела мужчины и женщины.

Фото: читатель «Фонтанки» Борис
© Фонтанка.Ру

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