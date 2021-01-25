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После двух часов уговоров спасатели спустили мужчину с крыши дома на Васильевском

Любитель прогулок по крышам отдался в руки спасателей на Васильевском острове в Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий 25 января.

Николай Кудин /Фонтанка.ру

После двухчасовой беседы горожанин на крыше 9 дома на Среднем проспекте согласился вернуться на землю. Сотрудники МЧС обвязали гуляку страховкой и спустили вниз. Прогулку он закончил в машине скорой помощи.

Фото: Николай Кудин /Фонтанка.ру
Фото: Николай Кудин /Фонтанка.ру

Николай Кудин /Фонтанка.ру

Около 10 вечера 24 января на крыше 9 дома на Среднем проспекте заметили человека. Приехавшие на место спасатели застали гражданина с помутнённым рассудком. На контакт он идти не хотел.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

закоренелый ленинградец
А чем - нибудь сшибить его оттуда нельзя было ?
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