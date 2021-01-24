FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
74.36р90.41р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
0
Печать

На Васильевском горожанин загулялся по крыше. Одинокий вечер прервали спасатели

Спасатели возвращают на землю любителя высотных прогулок на Васильевском острове в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 24 января в экстренные службы поступило сообщение о нетрезвом человеке на крыше 9 дома по Среднему проспекту Васильевского острова. Приехавшие спасатели застали гражданина с ножом и помутнённым рассудком. На контакт он пошёл неохотно и перемещаться в более безопасное место не спешил.

Николай Кудин /Фонтанка.ру

Горожанину скинули страховочный трос. Он принял во внимание наличие такой возможности, но к активным действиям не приступил.

Фото: Николай Кудин /Фонтанка.ру
Фото: Николай Кудин /Фонтанка.ру
Фото: Николай Кудин /Фонтанка.ру
Фото: Николай Кудин /Фонтанка.ру

Собравшимся на земле и на крыше представителям экстренных служб ясно, что мужчина неадекватен, однако, по предварительной информации, угрожать его жизни может только случайность, а не намерение.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний