Спасатели возвращают на землю любителя высотных прогулок на Васильевском острове в Петербурге.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 24 января в экстренные службы поступило сообщение о нетрезвом человеке на крыше 9 дома по Среднему проспекту Васильевского острова. Приехавшие спасатели застали гражданина с ножом и помутнённым рассудком. На контакт он пошёл неохотно и перемещаться в более безопасное место не спешил.
Николай Кудин /Фонтанка.ру
Горожанину скинули страховочный трос. Он принял во внимание наличие такой возможности, но к активным действиям не приступил.
Собравшимся на земле и на крыше представителям экстренных служб ясно, что мужчина неадекватен, однако, по предварительной информации, угрожать его жизни может только случайность, а не намерение.