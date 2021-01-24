В Шушарах после падения с высоты погибла школьница. Полицейские интересовались, смотрела ли она аниме

Школьница погибла после падения с высоты в Пушкинском районе Петербурга. Полицейские изучили её пристрастия к японской культуре.
Как стало известно «Фонтанке» 24 января, накануне в девятиэтажке в Шушарах произошла семейная ссора. 13-летнюю школьницу отчитали за регулярные опоздания на уроки. После конфликта девочка ушла к подруге в гости. Вечером её нашли мёртвой на улице Ростовской с травмами, характерными для падения с высоты.
Приехавшие на место полицейские поинтересовались, увлекалась ли погибшая аниме и выяснили, что девочка смотрела «Наруто».
Ранее суд в Петербурге запретил несколько страниц в интернете с японским аниме. Поводом, в том числе, стало сообщении о травмировании ученика в одной из городских школ. Он якобы подражал герою фильма «Тетрадь смерти». Эксперты на заседании пришли к выводу, что аниме может сделать из детей убийц, педофилов и психопатов. На защиту «Наруто» встал депутат Госдумы Сергей Боярский, это аниме смотрит его дочь. В рассмотренные иски мультик пока не попал, но он есть в списке ссылок, судьбу которых будут обсуждать на заседании в феврале.