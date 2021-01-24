В Шушарах после падения с высоты погибла школьница. Полицейские интересовались, смотрела ли она аниме

Школьница погибла после падения с высоты в Пушкинском районе Петербурга. Полицейские изучили её пристрастия к японской культуре.



Как стало известно «Фонтанке» 24 января, накануне в девятиэтажке в Шушарах произошла семейная ссора. 13-летнюю школьницу отчитали за регулярные опоздания на уроки. После конфликта девочка ушла к подруге в гости. Вечером её нашли мёртвой на улице Ростовской с травмами, характерными для падения с высоты.



Приехавшие на место полицейские поинтересовались, увлекалась ли погибшая аниме и выяснили, что девочка смотрела «Наруто».

