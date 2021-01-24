FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
74.36р90.41р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
10
Печать

В Шушарах после падения с высоты погибла школьница. Полицейские интересовались, смотрела ли она аниме

Школьница погибла после падения с высоты в Пушкинском районе Петербурга. Полицейские изучили её пристрастия к японской культуре.

Как стало известно «Фонтанке» 24 января, накануне в девятиэтажке в Шушарах произошла семейная ссора. 13-летнюю школьницу отчитали за регулярные опоздания на уроки. После конфликта девочка ушла к подруге в гости. Вечером её нашли мёртвой на улице Ростовской с травмами, характерными для падения с высоты.

Приехавшие на место полицейские поинтересовались, увлекалась ли погибшая аниме и выяснили, что девочка смотрела «Наруто».

Ранее суд в Петербурге запретил несколько страниц в интернете с японским аниме. Поводом, в том числе, стало сообщении о травмировании ученика в одной из городских школ. Он якобы подражал герою фильма «Тетрадь смерти». Эксперты на заседании пришли к выводу, что аниме может сделать из детей убийц, педофилов и психопатов. На защиту «Наруто» встал депутат Госдумы Сергей Боярский, это аниме смотрит его дочь. В рассмотренные иски мультик пока не попал, но он есть в списке ссылок, судьбу которых будут обсуждать на заседании в феврале.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

265024981
Ростовская это Славянка, а не Шушары.
izhak
Не туда смотрят. Паровозик из Ромашково заставляет подростков бросаться под поезд.
Агроном аэродрома
Дигидрида монооксид точно потребляла. Служивым на заметку.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний