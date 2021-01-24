Петербург снова после Москвы в летальной статистике по коронавирусу

В летальную статистику по коронавирусу попал 61 человек в Петербурге за последние сутки. Северная столица уступила первенство Москве, где умершими от COVID-19 признаны 74 человека. Об этом сообщает оперативный штаб 24 января.

В российских регионах умер за сутки 491 пациент. За всю пандемию в Петербурге скончались 9315 человек с коронавирусом, в России зафиксировано 69 462 смерти.

По количеству заражений Петербург также спустился на вторую строчку после Москвы, за сутки зарегистрировали 2929 новых случаев заболевания коронавирусом.