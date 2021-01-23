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Игорь Бурдинский и его большая сумка. Экс-владельца «Красного знамени» апелляция порадовала прежним приговором

По информации «Фонтанки», 22 января апелляционная инстанция Санкт-Петербургского городского суда рассмотрела жалобу осужденного, а когда-то яркого бизнесмена, собиравшегося устроить музей современного искусства на пространстве фабрики «Красное знамя», Игоря Бурдинского на приговор Куйбышевского районного суда, приговорившего его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на три года. «Фонтанка» сообщала в августе прошлого года об этом решении, где был изучен незаконный механизм вывода 7 миллионов рублей из реставрационной компании «Коринф».

Заметим, что Игорь Бурдинский пришел на суд не как ранее — в деловом костюме, а изменил стиль на спортивный. К тому же принес с собой большую вещевую сумку. Похоже, он ожидал неприятного развития события. Однако, выслушав его признание, апелляция оставила в силе прошлый условный приговор, и ньюсмейкер должен был выдохнуть.

Тем не менее в феврале этого года Игорь Бурдинский испытает еще одну апелляцию, но уже по другому приговору, где он также был приговорен условно.

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