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Петербург снова обогнал Москву по количеству смертей от коронавируса

В летальную статистику по коронавирусу за последние сутки попали 73 петербуржца. Северная столица снова обогнала Москву, где зафиксировано 64 смерти от COVID-19. Об этом сообщил федеральный штаб 23 января.

За весь период пандемии жертвами коронавируса в Петербурге признаны 9 254 человека. В России скончались 68 971 человек.

По числу заболевших коронавирусом Петербург также продолжает удерживать первенство. За последние сутки в городе зафиксировано 3056 новых случаев.

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