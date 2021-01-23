Петербург снова обогнал Москву по количеству смертей от коронавируса

В летальную статистику по коронавирусу за последние сутки попали 73 петербуржца. Северная столица снова обогнала Москву, где зафиксировано 64 смерти от COVID-19. Об этом сообщил федеральный штаб 23 января.



За весь период пандемии жертвами коронавируса в Петербурге признаны 9 254 человека. В России скончались 68 971 человек.

По числу заболевших коронавирусом Петербург также продолжает удерживать первенство. За последние сутки в городе зафиксировано 3056 новых случаев.