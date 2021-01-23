Петербург удерживает первое место в России по числу заболевших коронавирусом

Петербург продолжает оставаться на первом месте по числу новых случаев заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба от 23 января, за минувшие сутки в городе зафиксировали 3056 случаев, в Москве таковых насчитали 2668.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30 798 человек.



В России за минувшие сутки выявили 20 921 новый случай коронавируса в 85 регионах. При этом 11,2% не имели клинических проявлений болезни.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 698 273 случая коронавируса. По этому показателю РФ опережают только Бразилия (почти 8,7 миллиона), Индия (около 10,6 миллиона) и США (более 24,6 миллиона). Всего в мире зафиксировали почти 97,5 миллиона случаев.