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Петербург удерживает первое место в России по числу заболевших коронавирусом

Петербург продолжает оставаться на первом месте по числу новых случаев заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба от 23 января, за минувшие сутки в городе зафиксировали 3056 случаев, в Москве таковых насчитали 2668.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30 798 человек.

В России за минувшие сутки выявили 20 921 новый случай коронавируса в 85 регионах. При этом 11,2% не имели клинических проявлений болезни.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 698 273 случая коронавируса. По этому показателю РФ опережают только Бразилия (почти 8,7 миллиона), Индия (около 10,6 миллиона) и США (более 24,6 миллиона). Всего в мире зафиксировали почти 97,5 миллиона случаев.

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Комментарии (3)

BobCat2
Реально обратившихся с симптомами явно больше. Многие экономят и не сдают тесты платно, а бесплатно стараются не назначать или же "запись через неделю". Москва смогла изменить ситуацию, а в Питере импотенция в этом вопросе...
dragvs
Реальная смертность от коронавируса в России тоже одна из худших в мире?
264591241
"Выявленных случаев"? Это липовых ПЦПР-тестов?
ИЛИ реальных ОБРАТИВШИХСЯ БОЛЬНЫХ с симптомами?
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