Адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова, который усилиями полицейского оказался на полу дежурной части в Москве, отправляют в спецприёмник. Его действия квалифицировали как неповиновение представителю власти.
Как сообщает «Апология протеста», в ночь на 23 января Симоновский райсуд Москвы признал Гильманова виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП. Минимальное наказание по этой статье — штраф от 500 до 1 тысячи рублей. Адвокату назначили пять суток административного ареста.
Гильманова задержали в ОВД «Даниловский» 21 января, куда он приехал для защиты находившегося в полиции юриста Алексея Навального Владлена Лося. Адвокат заявил, что в дежурной части сотрудник ударил его в ноги, опрокинул на пол и потребовал лежать, убрать руки за спину и не сопротивляться. По его словам, попыток высвободиться он не предпринимал. На записи с камер видно, как сотрудник бегом догоняет мужчину и наскакивает со спины.
⚡Адвоката Апологии протеста Мансура Гильманова арестовали на 5 суток. Симоновский суд Москвы признал Гильманова виновным в неповиновении полицейским (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ).— Апология протеста (@apologiaprotest) January 22, 2021
На видео вы можете увидеть, за что Мансур будет отбывать срок в спецприемнике. pic.twitter.com/02t9Bi3VA8
Версию полицейских Гильманов пересказал изданию «Адвокатская улица»: «В протоколе они написали, что я бежал, не представил ордер, не дал себя досмотреть, не дал соблюсти процедуру внесения данных в журнал регистрации – и из-за этого ко мне применили силу». Он настаивает, что процедуру прохода не нарушал, правоохранителям не грубил, и подтвердить это, как заверяет, могут видео и аудиозаписи. Однако суд в исследовании доказательств проявил избирательность и отказался слушать, о чём и как Гильманов говорил с сотрудниками.
Более семидесяти адвокатов подписались под письмом министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, в котором просят разобраться с задержанием коллеги. Они называют этот случай вопиющим. «Всё происходящее наносит непоправимый вред институту адвокатуры, и вызывает чувство незащищенности у российских граждан: если их адвоката можно положить лицом в пол и пнуть, то что может произойти с ними?!» - пишут защитники.