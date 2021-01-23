Адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова, который усилиями полицейского оказался на полу дежурной части в Москве, отправляют в спецприёмник. Его действия квалифицировали как неповиновение представителю власти.



Как сообщает «Апология протеста», в ночь на 23 января Симоновский райсуд Москвы признал Гильманова виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП. Минимальное наказание по этой статье — штраф от 500 до 1 тысячи рублей. Адвокату назначили пять суток административного ареста.



Гильманова задержали в ОВД «Даниловский» 21 января, куда он приехал для защиты находившегося в полиции юриста Алексея Навального Владлена Лося. Адвокат заявил, что в дежурной части сотрудник ударил его в ноги, опрокинул на пол и потребовал лежать, убрать руки за спину и не сопротивляться. По его словам, попыток высвободиться он не предпринимал. На записи с камер видно, как сотрудник бегом догоняет мужчину и наскакивает со спины.