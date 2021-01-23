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В Москве адвокату Гильманову дали 5 суток за неповиновение полиции. Камера показала приём «лицом в пол с разбега»

Адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова, который усилиями полицейского оказался на полу дежурной части в Москве, отправляют в спецприёмник. Его действия квалифицировали как неповиновение представителю власти.

Как сообщает «Апология протеста», в ночь на 23 января Симоновский райсуд Москвы признал Гильманова виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП. Минимальное наказание по этой статье — штраф от 500 до 1 тысячи рублей. Адвокату назначили пять суток административного ареста.

Гильманова задержали в ОВД «Даниловский» 21 января, куда он приехал для защиты находившегося в полиции юриста Алексея Навального Владлена Лося. Адвокат заявил, что в дежурной части сотрудник ударил его в ноги, опрокинул на пол и потребовал лежать, убрать руки за спину и не сопротивляться. По его словам, попыток высвободиться он не предпринимал. На записи с камер видно, как сотрудник бегом догоняет мужчину и наскакивает со спины.

Версию полицейских Гильманов пересказал изданию «Адвокатская улица»: «В протоколе они написали, что я бежал, не представил ордер, не дал себя досмотреть, не дал соблюсти процедуру внесения данных в журнал регистрации – и из-за этого ко мне применили силу». Он настаивает, что процедуру прохода не нарушал, правоохранителям не грубил, и подтвердить это, как заверяет, могут видео и аудиозаписи. Однако суд в исследовании доказательств проявил избирательность и отказался слушать, о чём и как Гильманов говорил с сотрудниками.

Более семидесяти адвокатов подписались под письмом министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, в котором просят разобраться с задержанием коллеги. Они называют этот случай вопиющим. «Всё происходящее наносит непоправимый вред институту адвокатуры, и вызывает чувство незащищенности у российских граждан: если их адвоката можно положить лицом в пол и пнуть, то что может произойти с ними?!» - пишут защитники.

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Комментарии (6)

Владислав М
На видео очередной беспредел власти!
bluxer
Владлен Лось звучит неплохо, но Владлень Олень было бы лучше.
Antuan Rokanten
Вы знаете, вот это уже точно беспредел! Этого полицейского надо увольнять и привлекать к ответственности. Это просто дикость, что так обращаются с адвокатом.
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