Адвокат, приехавший к юристу ФБК, сообщил о нападении полицейского. «Нанес мне удар в ноги, в связи с чем я упал»

Адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов, приехавший в московский ОВД «Даниловский» к юристу Фонда борьбы с коррупцией Владлену Лосю, рассказал о нападении полицейского. Об этом 21 января вечером сообщается в телеграм-канале организации.



«Я направился в дежурную часть отдела ОМВД России по Даниловскому району Москвы. Однако около дежурной части сотрудник, находившийся на КПП, нанес мне удар в ноги, в связи с чем я упал. Далее он потребовал находиться в лежачем положении, руки положить за спину и не сопротивляться. Я выполнил данные требования сотрудника полиции и не сопротивлялся», - цитируют объяснения Гильманова его коллеги.

