FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: +2
73.37р88.97р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Адвокат, приехавший к юристу ФБК, сообщил о нападении полицейского. «Нанес мне удар в ноги, в связи с чем я упал»

Адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов, приехавший в московский ОВД «Даниловский» к юристу Фонда борьбы с коррупцией Владлену Лосю, рассказал о нападении полицейского. Об этом 21 января вечером сообщается в телеграм-канале организации.

«Я направился в дежурную часть отдела ОМВД России по Даниловскому району Москвы. Однако около дежурной части сотрудник, находившийся на КПП, нанес мне удар в ноги, в связи с чем я упал. Далее он потребовал находиться в лежачем положении, руки положить за спину и не сопротивляться. Я выполнил данные требования сотрудника полиции и не сопротивлялся», - цитируют объяснения Гильманова его коллеги.

По предварительной информации, на адвоката могут составить протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Адвокат Максим Пашков в своем телеграм-канале написал: «Позвонил Мансуру. Вроде как с ним все в порядке — если можно назвать порядком ситуацию, когда адвоката в околотке кладут на пол и начинают <бить>... Надеюсь, корпорация отреагирует на подобного рода новеллы в правоприменительной практике — а то банановая республика получается».

В «Апологии протеста» уточнили, что в ОВД «Даниловский» приехала уполномоченный представитель Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Московской области Татьяна Сустина. Однако ее к Гильманову пока не пускают. Полицейские говорят, что адвоката «никто не бил».

Напомним, вечером 21 января в Москве задерживают соратников оппозиционера Алексея Навального. Официальная причина - призывы к участию в несанкционированном мероприятии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Ravnovesie57
За все избиения адвокатов полицаями ответственность несет гарант конституции Путин!
Печенеги и половцы
Лукавый таракан - крёстный отец, нашей действительности.
syshsun
Юрист-матрешка...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний