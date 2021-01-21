Адвокат, приехавший к юристу ФБК, сообщил о нападении полицейского. «Нанес мне удар в ноги, в связи с чем я упал»

Адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов, приехавший в московский ОВД «Даниловский» к юристу Фонда борьбы с коррупцией Владлену Лосю, рассказал о нападении полицейского. Об этом 21 января вечером сообщается в телеграм-канале организации.
«Я направился в дежурную часть отдела ОМВД России по Даниловскому району Москвы. Однако около дежурной части сотрудник, находившийся на КПП, нанес мне удар в ноги, в связи с чем я упал. Далее он потребовал находиться в лежачем положении, руки положить за спину и не сопротивляться. Я выполнил данные требования сотрудника полиции и не сопротивлялся», - цитируют объяснения Гильманова его коллеги.
По предварительной информации, на адвоката могут составить протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Адвокат Максим Пашков в своем телеграм-канале написал: «Позвонил Мансуру. Вроде как с ним все в порядке — если можно назвать порядком ситуацию, когда адвоката в околотке кладут на пол и начинают <бить>... Надеюсь, корпорация отреагирует на подобного рода новеллы в правоприменительной практике — а то банановая республика получается».
В «Апологии протеста» уточнили, что в ОВД «Даниловский» приехала уполномоченный представитель Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Московской области Татьяна Сустина. Однако ее к Гильманову пока не пускают. Полицейские говорят, что адвоката «никто не бил».
Напомним, вечером 21 января в Москве задерживают соратников оппозиционера Алексея Навального. Официальная причина - призывы к участию в несанкционированном мероприятии.