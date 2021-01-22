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Путешествием из Петербурга в Петербург заинтересовалась прокуратура. Полёту в Москву помешала вибрация

Петербургская транспортная прокуратура начала проверку после того, как пассажирский самолёт на полпути в Москву вернулся в аэропорт Пулково. Об этом 22 января сообщается на сайте регионального ведомства.

Как уточнили в транспортной прокуратуре по Северо-Западу, рейсом авиакомпании «Россия» 6035 в Москву летели 124 пассажира и четыре члена экипажа. Самолёт вылетел из Петербурга в 18:07 и через час приземлился в Пулково.

Решение о возврате принято из-за технической неисправности. Как уточнили в транспортном СК, во время полёта экипаж заметил подозрительную вибрацию. Посадка в петербургском аэропорту прошла без происшествий. Лайнер осмотрели специалисты, и пассажиров обещают отправить в Москву другим бортом.

ОБНОВЛЕНИЕ. Как сообщили в авиакомпании, самолёт отправился в 21.14.

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Комментарии (3)

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Все в обществе сейчас чувствуют эти вибрации, вот и пилоты почувствовали классный вайб перемен)
alexpv
Ох этот нездоровый интерес прокуратуры по каждому мелкому техническому поводу в конце концов доведет до того, что у пилотов выработается правило, лучше лететь как есть, чем "обнаружить" неисправность. Вам бы понравилось прокола и подкачки колеса в дороге потом неделями писать объяснительные записки контролирующим органам. Да лучше на спущенном доехали бы...
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