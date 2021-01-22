В петербургском НИИ им. Джанелидзе новые коронавирусные нарушения нашли в старом расследовании. Заплатит врач

О решении Фрунзенского райсуда в отношении Елены Лавровой 22 января сообщает объединённая пресс-служба судов. Как следует из материалов, основания для того, чтобы привлечь её к ответственности, нашли 16 ноября прошлого года при анализе документов санитарно-эпидемиологического расследования, которое Роспотребнадзор вёл в отношении НИИ им. Джанелидзе.

Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге оштрафована за то, что в медучреждении при работе с коронавирусом не могли добиться досконального следования регламенту. Ей припомнили летние нарушения, которые установили осенью.

Вдумчивое изучение позволило установить, что в больнице без должной тщательности отработали процедуру при выявлении пациента с коронавирусом. Так, в июле пациентку М. с подтверждённым диагнозом перевели в профильный стационар, но не обеспечили заключительную дезинфекцию помещений и не отследили состояние контактировавших с ней больных и сотрудников — по крайней мере, соответствующих листов наблюдений и карантинных листов проверяющим не показали.

Кроме того, в одном из отделений анестезиологии и реанимации утром и вечером не проверяли температуру сотрудников. В другой операционной не всегда находили время на бюрократию: в журнале учёта три дня в конце августа не отмечали время работы бактерицидной установки и длительность облучения.

Материалы на Лаврову по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ поступили в суд 24 ноября, на прошлой неделе ей назначили штраф в 50 тысяч рублей. Роспотребнадзор с внеплановой проверкой также заходил в НИИ им. Джанелидзе в апреле и мае. Это закончилось для медучреждения вдвое большим штрафом.