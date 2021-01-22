Пентагон впервые возглавил темнокожий генерал. В его послужном списке — борьба с ИГИЛ

Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост министра обороны. 67-летний генерал станет первым в американской истории темнокожим министром обороны.
JUST IN:— Daily Tribune (@tribunephl) January 22, 2021
US Senate confirms Lloyd Austin as first Black Secretary of Defense. pic.twitter.com/wIWeUOUKJX
О выборе его в качестве министра обороны США Джо Байден объявил 9 декабря 2020 года, а 21 января 2021 года его кандидатуру поддержал профильный комитет сената.
Ллойд Джеймс Остин III — четырёхзвёздный генерал Армии США. Служил в Германии, США. В 2010-м стал командующим сил США в Ираке, руководил выводом войск. В конце 2011 года был назначен заместителем командующего штаба сухопутных сил. В 2013 — 2016 годах возглавлял Центральное командование вооружённых сил США и был ключевой фигурой в создании стратегии США в борьбе с ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация). Ушёл в отставку в 2016 году, после чего стал членом совета директоров крупнейшего производителя оружия Raytheon.
Также в администрации Байдена впервые в истории США вице-президентом стала женщина, причём тоже темнокожая, — Камала Харрис.