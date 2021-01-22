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На закрытой станции «Зенит» закончат художественное оформление до чемпионата Европы в 2021-м

Работы по художественному дооснащению станции метро «Зенит» планируется выполнить до чемпионата Европы по футболу 2021 года. Она закрыта с начала пандемии.

О планах по оформлению к Евро-2021 «Фонтанке» 22 января рассказали в КРТИ. В комитете уточнили, что станцию откроют к турниру.

Еще осенью Смольный сетовал на недостаток финансирования у «Метростроя», который не может завершить устранение всех замечаний на станции. Более 1000 недочетов было обнаружено сразу после открытия продолжения зеленой линии к чемпионату мира по футболу 2018 года. Одной из станций была «Новокрестовская», которая с 14 августа в Едином государственном реестре недвижимости переименована в «Зенит». Принципиальное решение топонимическая комиссия приняла еще 10 июля, комитет по культуре подготовил проект постановления о переименовании станции, однако юридический комитет администрации губернатора его не согласовал, ссылаясь на отсутствие у Смольного таких полномочий, что не помешало внести изменения в ЕГРН.

По соглашению между метрополитеном и футбольным клубом работы по изменению оформления должны были завершиться еще 30 сентября, их стоимость «Зенит» возместит подземке. При этом в начале апреля, когда метро перешло на укороченный режим работы, были закрыты 17 вестибюлей. 16 из них потом открыли, кроме «Новокрестовской».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

260569221
Какой чемпионат??? Какой ивропы??? У нас масочный и вирус. Тогда открывайте все границы для людей.
lion405
Интересно, что быстрее происходит... Собянин строит новые станции, или в Питере делают косметический ремонт на уже существующих?
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