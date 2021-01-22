Вечером в пятницу, 22 января, Петербург накрыло туманом. Циклон «Кристоф» принес в Северную столицу потепление, и в выходные в городе «минус» не ждут совсем.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 и 24 января температура воздуха в Петербурге в течение суток будет держаться в пределах от нуля до плюс 2 градусов. В субботу пройдет небольшой мокрый снег с дождем, а в воскресенье наоборот — дождь со снегом. Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер, на дороге местами гололедица.

В понедельник, 25 января, синоптики обещают еще более теплую погоду: от плюс одного до плюс трех. И небольшой мокрый снег, без дождя. Пока же петербуржцы любуются городом в тумане в преддверии тепла.