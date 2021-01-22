Вечером в пятницу, 22 января, Петербург накрыло туманом. Циклон «Кристоф» принес в Северную столицу потепление, и в выходные в городе «минус» не ждут совсем.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 и 24 января температура воздуха в Петербурге в течение суток будет держаться в пределах от нуля до плюс 2 градусов. В субботу пройдет небольшой мокрый снег с дождем, а в воскресенье наоборот — дождь со снегом. Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер, на дороге местами гололедица.
В понедельник, 25 января, синоптики обещают еще более теплую погоду: от плюс одного до плюс трех. И небольшой мокрый снег, без дождя. Пока же петербуржцы любуются городом в тумане в преддверии тепла.
Автор: vk.com/meteozen
В Ленинградской области в выходные тоже потеплеет, но в восточных районах температура останется минусовой. На западе региона в субботу обещают от минус 3 до плюс 2 градусов, на востоке — от ноля до минус 5, а ночью и до минус 10 градусов. Ночью ожидают мокрый снег, дождь и переохлажденный дождь — он идет при небольшой отрицательной температуре, и при попадании на поверхность капли замерзают, превращаясь в лед. Отдельные районы накроет туманом.
В воскресенье и понедельник температура в Ленобласти будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. В большинстве районов выпадет мокрый снег.