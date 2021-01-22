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Британцам с положительным тестом на COVID-19 предложили выплачивать по 500 фунтов

Британские власти придумали способ заставить людей сдавать тесты на коронавирус и уходить на самоизоляцию.

«Идея универсального "ковидного" платежа в размере 500 фунтов стерлингов (51 тысяча рублей) для людей в Англии <...> — это одно из предложений в просочившемся документе Министерства здравоохранения», — сообщает 22 января BBC.

Новая выплата была предложена, так как не все британцы могут позволить себе самоизоляцию. Кроме того, лишь 17% с симптомами делают тесты на коронавирус. Пособие может ускорить темпы тестирования.

Впрочем, в правительстве пока не подтвердили введение выплаты в 500 фунтов стерлингов. Высокопоставленный источник BBC поставил под сомнение эту идею.

С начала пандемии в Великобритании выявили уже 3,54 миллиона случаев коронавируса. Новый штамм COVID-19 впервые обнаружили в королевстве в конце прошлого года. В столице Великобритании была объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса.

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Комментарии (3)

Yubilar
Теперь количество случаев короновируса в великой британии стремительно упадет. Ну а какой смысл стараться "заболеть", если за это платят? Никакого. И предложившие такие выплаты люди прекрасно это осознают. У них же не может быть цели посадить британцев по домам, ввести жесткий и продолжительный локдаун "в связи с резко возросшим количеством заболевших" и окончательно обрушить свою экономику, правда? Они же исключительно о благе народа заботятся. Без каких-либо задних мыслей.
264958451
Что за бред, тогда люди будут сами себя заражать ради денег?? Мир сошел с ума
Piter Russo
Россиянам хоть бы компенсации за платные тесты на ковид давали.
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