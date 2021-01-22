Британцам с положительным тестом на COVID-19 предложили выплачивать по 500 фунтов

Британские власти придумали способ заставить людей сдавать тесты на коронавирус и уходить на самоизоляцию.
«Идея универсального "ковидного" платежа в размере 500 фунтов стерлингов (51 тысяча рублей) для людей в Англии <...> — это одно из предложений в просочившемся документе Министерства здравоохранения», — сообщает 22 января BBC.
Новая выплата была предложена, так как не все британцы могут позволить себе самоизоляцию. Кроме того, лишь 17% с симптомами делают тесты на коронавирус. Пособие может ускорить темпы тестирования.
Впрочем, в правительстве пока не подтвердили введение выплаты в 500 фунтов стерлингов. Высокопоставленный источник BBC поставил под сомнение эту идею.
С начала пандемии в Великобритании выявили уже 3,54 миллиона случаев коронавируса. Новый штамм COVID-19 впервые обнаружили в королевстве в конце прошлого года. В столице Великобритании была объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса.