Британцам с положительным тестом на COVID-19 предложили выплачивать по 500 фунтов

Британские власти придумали способ заставить людей сдавать тесты на коронавирус и уходить на самоизоляцию.



«Идея универсального "ковидного" платежа в размере 500 фунтов стерлингов (51 тысяча рублей) для людей в Англии <...> — это одно из предложений в просочившемся документе Министерства здравоохранения», — сообщает 22 января BBC.

Новая выплата была предложена, так как не все британцы могут позволить себе самоизоляцию. Кроме того, лишь 17% с симптомами делают тесты на коронавирус. Пособие может ускорить темпы тестирования.