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Количество жертв пожара на Купчинской увеличилось. СК ищет виновника, причинившего смерть по неосторожности

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после пожара в Купчино. В горевшей квартире пожарные нашли двух погибших. Еще одного человека не смогли спасти врачи скорой.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу 22 января, следователи после осмотра квартиры в доме 36 по Купчинской улице решили возбудить дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщает ведомство, после пожара в квартире на седьмом этаже нашли тела двух мужчин. После этого в автомобиле скорой помощи скончалась женщина, еще одна потерпевшая была госпитализирована в больницу.

«Причиной смерти погибших является отравление угарным газом», — сообщает СК.

Как писала «Фонтанка», пожар в трехкомнатной квартире начался в 03:45. Горело на площади 3 квадратных метра.

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