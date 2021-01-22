Количество жертв пожара на Купчинской увеличилось. СК ищет виновника, причинившего смерть по неосторожности

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после пожара в Купчино. В горевшей квартире пожарные нашли двух погибших. Еще одного человека не смогли спасти врачи скорой.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу 22 января, следователи после осмотра квартиры в доме 36 по Купчинской улице решили возбудить дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Как сообщает ведомство, после пожара в квартире на седьмом этаже нашли тела двух мужчин. После этого в автомобиле скорой помощи скончалась женщина, еще одна потерпевшая была госпитализирована в больницу.

