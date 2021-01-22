Тела двух человек нашли на месте пожара в Купчино

В девятиэтажке на Купчинской ночью горела квартира. Несмотря на небольшую площадь, погибли двое. Двоих успели вывести.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 22 января, сообщение о пожаре в квартире дома 36 на Купчинской улице поступило в 03:45. В трехкомнатной квартире на седьмом этаже горело на площади 3 квадратных метра. Из квартиры эвакуировали двух человек и передали их скорой.



Также в квартире были обнаружены тела двух погибших.



В 04:13 пожар был локализован.

