«Обычная совковая ненависть к людям». Профессор ИТМО заявил, что не трогал медсестру, и рассказал свою версию событий

Профессор ИТМО, которого участковая медсестра поликлиники обвиняет в нападении, всё же рассказал 22 января свою версию событий корреспонденту «Фонтанки». По его словам, с ножницами он ни на кого не набрасывался, а заявление в полицию стало ответом медработника на справедливые претензии.

«Из этой поликлиники ко мне приходил доктор несколько раз. Спокойно приходил, спокойно осматривал, спокойно уходил. Никаких проблем не было. Ко мне приходили коллеги из другого медучреждения, так же спокойно. Вчера ко мне приходил участковый и даже был удивлен, что ему чай предложили. Поскольку я сотрудник университета, дважды в год я прохожу полный медицинский осмотр, все справки на руках у меня есть», — начал профессор с характеристики.



Далее сотрудник ИТМО обратился к событиям 19 января. «Пришел совершенно неадекватный человек, у меня сложилось ощущение, что с ненавистью. У нее не было медицинских средств защиты, и ей были сделаны замечания. Маску я предложил, девушка ее надела, но осталась без перчаток. Далее она потребовала достаточно грубо и «на ты» срочно принести стул. Я принёс. Попросила ножницы. Хоть я и удивился, но ножницы тоже принёс», — рассказывает профессор. Мужчина рассказал, как проходил забор. С его слов, он сидел на стуле и держал в руках контейнер. Перед ним стояла медсестра, которая брала одной рукой мазок пластиковой палочкой, а другой держала ножницы.

«Теперь представьте ситуацию, при которой могло быть то, о чём пишет эта женщина. У меня заняты обе руки, у нее заняты обе руки. Она собирает образцы в контейнер, запечатывает его и спокойно уходит, положив ножницы на стул. Все это время они были у нее в руках», — описал диспозицию доктор технических наук.

Мужчина считает, что поведение медработника стало следствием её нелюбви к людям.

