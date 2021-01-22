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У храма, где служит депутат Милонов, огонь жёг святую воду

Подробно рассмотреть место пожара на территории храма святителя Петра, митрополита Московского, в Петербурге позволяют фотографии и видеозаписи в соцсетях.

Прихожан утром 22 января встречало замерзающее озеро в переплетениях пожарных шлангов и уже лёгкий дымок.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На проспекте Стачек, 208, около половины шестого загорелась бытовая пристройка, пожар тушили почти три часа. Здание самой церкви не пострадало.

«В этой пристройке находились пекарня при храме и резервуар со святой водой. Из здания был выведен краник, и в любое время каждый мог при желании налить в свою тару воду», — рассказывают подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Отметим, что в этом храме служит депутат Госдумы Виталий Милонов. В 2013 году неизвестные бросили в его окно бутылку с зажигательной смесью.

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Комментарии (3)

USSR_forever
банальное не соблюдение правил пожарной безопасности? =)
ash364
за время пандемии природа настолько очистилась
***_555
Пекарня, конечно же, имеет все необходимые разрешения. Её регулярно проверяет СЭС, МЧС, МВД, налоговая и прочие. У работников есть санитарные книжки, финансовая отчётность в порядке.
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