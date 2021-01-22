Подробно рассмотреть место пожара на территории храма святителя Петра, митрополита Московского, в Петербурге позволяют фотографии и видеозаписи в соцсетях.
Прихожан утром 22 января встречало замерзающее озеро в переплетениях пожарных шлангов и уже лёгкий дымок.
На проспекте Стачек, 208, около половины шестого загорелась бытовая пристройка, пожар тушили почти три часа. Здание самой церкви не пострадало.
«В этой пристройке находились пекарня при храме и резервуар со святой водой. Из здания был выведен краник, и в любое время каждый мог при желании налить в свою тару воду», — рассказывают подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Отметим, что в этом храме служит депутат Госдумы Виталий Милонов. В 2013 году неизвестные бросили в его окно бутылку с зажигательной смесью.