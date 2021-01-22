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На территории храма, где раньше служил депутат Милонов, горела пристройка

На Стачек утром тушили пожар на территории храма святителя Петра, митрополита Московского. Здание церкви не пострадало.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 22 января, сообщение о возгорании на проспекте Стачек, 208, поступило в МЧС в 05:26.

Здание размером 10 на 20 метров выгорело по всей площади.

В 08:20 пожар силами 5 единиц техники и 21 человек личного состава был ликвидирован.

В 2013 году неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно храма, где алтарником служил депутат городского ЗакСа (а ныне Госдумы) Виталий Милонов, известный своей борьбой с ЛГБТ-сообществом. Было возбуждено уголовное дело. Виновников так и не нашли.

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