На Стачек утром тушили пожар на территории храма святителя Петра, митрополита Московского. Здание церкви не пострадало.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 22 января, сообщение о возгорании на проспекте Стачек, 208, поступило в МЧС в 05:26.
Здание размером 10 на 20 метров выгорело по всей площади.
В 08:20 пожар силами 5 единиц техники и 21 человек личного состава был ликвидирован.
В 2013 году неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно храма, где алтарником служил депутат городского ЗакСа (а ныне Госдумы) Виталий Милонов, известный своей борьбой с ЛГБТ-сообществом. Было возбуждено уголовное дело. Виновников так и не нашли.