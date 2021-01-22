Как рассказала автор видео в своем блоге в «Живом журнале» , 6 лет назад они с мужем соорудили в зарослях Симферопольского водохранилища кормушку для зимующих в Крыму птиц, чтобы удобно было их фотографировать. Со второго года существования этого «стационара» сало, которое они развешивали дли птиц на ветках зимой, стало регулярно пропадать. И вот наконец тайна оказалась раскрыта.

Забавное и необычное видео сняла автор блога и канала о дикой природе Крыма My-Mriya Татьяна. Оказывается, что лисы неплохо лазают по кустам, подворовывая сало, развешенное фотографами для птиц.

По словам Татьяны, они с мужем как раз повесили на ветки свежее сало и наблюдали за поедавшими его синицами и сойками, как к кормушке пришла лиса. Рыжую настолько манило сало, что она даже не обращала внимания на щелчки фотоаппарата. С земли достать лакомство не удалось, и когда лиса пропала за кустом, автор подумала, что та ушла. Однако так просто лиса сдаваться была не намерена: она запрыгнула на куст и по тонким веткам стала пробираться к цели.

«Она пыталась стянуть сало, падала, забиралась опять и опять. Раза с четвертого, сломав ветку, она все же стянула этот аппетитный кусок», — пишет Татьяна.

Съев «добычу» на месте, лиса отправилась за другим куском, висевшем на соседнем кусте. Добыв и вторую порцию, рыжая унесла ее с собой про запас.