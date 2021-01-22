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Космонавтам разрешили угоститься редисом, выращенным американцами на МКС

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) на Новый год смогли съесть несколько образцов редиса, который вырастили прямо на орбите. Об этом 22 января ТАСС рассказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

«Выращивание растений на околоземной орбите — это прежде всего научный эксперимент, поэтому основную часть редиса отправили на Землю для изучения. Экипажу, тем не менее, разрешили употребить в пищу несколько образцов», — пояснил он.

Выращивали редис в рамках эксперимента в американском сегменте МКС. «Помощь российских членов экипажа здесь не требовалась, мы только лишь могли наблюдать за всем этим процессом. Интересно», — уточнил Кудь-Сверчков.

Напомним, сегодня утром сообщалось о том, что на МКС обнаружили очередную утечку воздуха. На орбиту летит специальный микроскоп для поиска трещины.

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Комментарии (5)

yar_5e4cc335310b6
На Майдане-печеньки, на МКС -редиска. Госдеп продолжает свою подрывную деятельность
altnec
Всё. Засиделся что-то. Пойду сажать редиску, пока снег не сошел.
SERGEY111
А выращивали наверно таким же методом как в фильме "Марсианин " .
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