Космонавтам разрешили угоститься редисом, выращенным американцами на МКС

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) на Новый год смогли съесть несколько образцов редиса, который вырастили прямо на орбите. Об этом 22 января ТАСС рассказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков.



«Выращивание растений на околоземной орбите — это прежде всего научный эксперимент, поэтому основную часть редиса отправили на Землю для изучения. Экипажу, тем не менее, разрешили употребить в пищу несколько образцов», — пояснил он.



Выращивали редис в рамках эксперимента в американском сегменте МКС. «Помощь российских членов экипажа здесь не требовалась, мы только лишь могли наблюдать за всем этим процессом. Интересно», — уточнил Кудь-Сверчков.

