«Я его заблокировала, и если вы меня любите, вы тоже это сделаете». Бузова рассказала о «шлюхах» Давида Манукяна

Ольга Бузова всё же не выдержала и утром 22 января разразилась в сторис в Instagram сетованиями на уже бывшего бойфренда Давида Манукяна. Судя по речи певицы, перед обращением к подписчикам она могла выпить, что и стало катализатором откровенного спича.
Сначала она отказалась говорить о причинах расставания.
«Показать, как он трахает шлюх или бьет меня? Может, сейчас я не права, но мне все равно», — вскоре поинтересовалась Бузова у подписчиков в сторис.
Далее она продемонстрировала холодную переписку и свои же угрозы возлюбленному.
«Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле, как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь», — пишет она Давиду в мессенджере.
Судя по всему, Бузова хочет отобрать у Манукяна славу, которую сама же ему и обеспечила.
«Я его заблокировала, и если вы меня любите, вы тоже это сделаете», — обратилась она к подписчикам.
Утром в пятницу Ольга Бузова объявила о своей свободе и разрыве отношений с блогером-бойфрендом.
Некоторые подписчики певицы считают, что у них с Манукяном просто завершился срок пиар-контракта. Связь с Ольгой стала для Давида настоящим пропуском в мир шоу-бизнеса. Сейчас блогер записывает песни со звездами и принимает участие в телевизионных шоу.