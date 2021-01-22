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«Я его заблокировала, и если вы меня любите, вы тоже это сделаете». Бузова рассказала о «шлюхах» Давида Манукяна

Ольга Бузова всё же не выдержала и утром 22 января разразилась в сторис в Instagram сетованиями на уже бывшего бойфренда Давида Манукяна. Судя по речи певицы, перед обращением к подписчикам она могла выпить, что и стало катализатором откровенного спича.

Сначала она отказалась говорить о причинах расставания.

«Показать, как он трахает шлюх или бьет меня? Может, сейчас я не права, но мне все равно», — вскоре поинтересовалась Бузова у подписчиков в сторис.

Далее она продемонстрировала холодную переписку и свои же угрозы возлюбленному.

«Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле, как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь», — пишет она Давиду в мессенджере.

Судя по всему, Бузова хочет отобрать у Манукяна славу, которую сама же ему и обеспечила.

«Я его заблокировала, и если вы меня любите, вы тоже это сделаете», — обратилась она к подписчикам.

Утром в пятницу Ольга Бузова объявила о своей свободе и разрыве отношений с блогером-бойфрендом.

Некоторые подписчики певицы считают, что у них с Манукяном просто завершился срок пиар-контракта. Связь с Ольгой стала для Давида настоящим пропуском в мир шоу-бизнеса. Сейчас блогер записывает песни со звездами и принимает участие в телевизионных шоу.

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Комментарии (11)

Zdobsi
А кто все эти люди? И почему про них какие то новости? Бред какой-то
michailPotapov
Да срать нам на Арбузову - дом 2 не смотрим
так в интернет курва лезет на фонтанку
тьфу
SERGEY111
Всю неделю изо всех щелей - Бидон Леха Дворец , Бидон Леха Дворец , Бидон Леха Дворец , Бидон Леха Дворец .......и о , чудо в лучший день недели пятницу хоть что то про Бузиху .
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