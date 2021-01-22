«Я его заблокировала, и если вы меня любите, вы тоже это сделаете». Бузова рассказала о «шлюхах» Давида Манукяна

Ольга Бузова всё же не выдержала и утром 22 января разразилась в сторис в Instagram сетованиями на уже бывшего бойфренда Давида Манукяна. Судя по речи певицы, перед обращением к подписчикам она могла выпить, что и стало катализатором откровенного спича.



Сначала она отказалась говорить о причинах расставания.



«Показать, как он трахает шлюх или бьет меня? Может, сейчас я не права, но мне все равно», — вскоре поинтересовалась Бузова у подписчиков в сторис.



Далее она продемонстрировала холодную переписку и свои же угрозы возлюбленному.

