Ольга Бузова рассталась со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Об этом певица и бывшая ведущая «Дома-2» заявила в своём Instagram 22 января. Вероятно, расставание стало продолжением ссоры возлюбленных после того, как Дава опоздал к своей даме сердца на день рождения.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас», — пишет Бузова.