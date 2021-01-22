Ольга Бузова рассталась со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Об этом певица и бывшая ведущая «Дома-2» заявила в своём Instagram 22 января. Вероятно, расставание стало продолжением ссоры возлюбленных после того, как Дава опоздал к своей даме сердца на день рождения.
«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас», — пишет Бузова.
Артистка благодарит Манукяна за «мгновения счастья и любви».
«Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви. Мне на работу через 3 часа. Я знаю, вы меня любите. Помогите, не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу», — так завершила своё сообщение певица.
20 февраля Ольге Бузовой исполнилось 35 лет. Давид появился в ресторане лишь незадолго до окончания мероприятия. После в Сети появилось видео, на котором пара ругается.
Подписчики певицы считают, что у них с Манукяном просто завершился срок пиар-контракта, и тому есть повод. Связь с Ольгой стала для Давида настоящим пропуском в мир шоу-бизнеса. Сейчас блогер записывает песни со звездами и принимает участие в телевизионных шоу.