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«Я свободная девушка». Ольга Бузова объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном

Ольга Бузова рассталась со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Об этом певица и бывшая ведущая «Дома-2» заявила в своём Instagram 22 января. Вероятно, расставание стало продолжением ссоры возлюбленных после того, как Дава опоздал к своей даме сердца на день рождения.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас», — пишет Бузова.

Артистка благодарит Манукяна за «мгновения счастья и любви».

«Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви. Мне на работу через 3 часа. Я знаю, вы меня любите. Помогите, не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу», — так завершила своё сообщение певица.

20 февраля Ольге Бузовой исполнилось 35 лет. Давид появился в ресторане лишь незадолго до окончания мероприятия. После в Сети появилось видео, на котором пара ругается.

Подписчики певицы считают, что у них с Манукяном просто завершился срок пиар-контракта, и тому есть повод. Связь с Ольгой стала для Давида настоящим пропуском в мир шоу-бизнеса. Сейчас блогер записывает песни со звездами и принимает участие в телевизионных шоу.

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Комментарии (10)

walker_5e4cd299a1c68
Очередная голимая желтизна и хайп "певицы", о как теперь.
Гипс снимают, клиент уезжает...
Ждем новостей и количестве и качестве походов в туалет и сломанных ногтей...
nuga
кто эти люди? доярки,строители,врачи?нет,это трутни
michailPotapov
Это только Ягодки бузовой которая решила продать свою душу Бафомету. За успех теперь платить придется.
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