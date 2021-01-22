Тихий дом. Как изолироваться от городского шума в новостройках

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Тем не менее застройщики со всей серьезностью подходят к вопросу шумоизоляцию. Внимание этому вопросу уделяется еще на стадии проектирования нового дома. Право на тишину Для каждого жилого комплекса необходимые акустические расчеты выполняются в рамках технического проекта — согласно строительным нормам, застройщик обязан применять специальные материалы для перегородок, полов, устанавливать двери и окна, обеспечивающие защиту от шума. — Мы учитываем акустическую комфортность при строительстве объектов и при эксплуатации, проверяем характеристики применяемых материалов для перегородок, полов, — пояснила Мария Маркова, заместитель генерального директора архитектурного бюро Setl City (Setl Group). — При проектировании сразу же принимаются во внимание необходимые санитарные разрывы (расстояния), которые связаны с акустическими воздействиями. Например, от мусороконтейнерных площадок, от въездов в паркинг, автостоянок, от трансформаторных подстанций и т.п.

Также Setl Group всегда шумоизолирует технические помещения, где находится работающее оборудование (венткамеры, тепловые пункты, насосные, машинные отделения лифтов) — их нельзя располагать смежно с жилыми. Использование малошумного современного оборудования, в том числе лифтов, от проверенных производителей — также зона контроля застройщика. Алексей Булдин, директор по строительству СК «ЛенРусСтрой», подтвердил, что все узлы и оборудование, которое может производить шум, располагаются определенным образом, чтобы минимизировать шумовое воздействие. Например лифтовая шахта находится на отдельном изолированном фундаменте, а узлы ГРЩ (главного распределительного щита) и ИТП (индивидуального теплового пункта) располагаются максимально удаленно от жилых помещений, при их организации используются изоляционные материалы, вибровставки, вибропанели и т.д. Источники шума

В современных жилых домах основным «загрязнителем», с точки зрения шума, как это ни печально, является сам человек, считает Алексей Булдин. Шумы бывают воздушные (пение, музыка, крики, чаще всего из-за щелей и неплотного примыкания конструкций) и ударные (топот, прыжки, в результате недостаточной изоляции жестких сочленений). Даже если тщательно следить за соблюдением технологии строительства, шумоизоляция может быть нарушена по вполне банальным причинам. Понятно, что совсем от шума избавиться нельзя, шум присутствует в рамках норм, которые строго регламентируются. При сдаче дома существует такое мероприятие, как замер шумов, и дом никогда не примут, если звукоизоляционные качества материалов неэффективны, а шумовое воздействие всех включенных домовых систем превышает норму.

— Мы постоянно улучшаем звукоизоляционные качества в наших домах, тестируем наши квартиры на специальных стендах. — рассказывает Алексей Булдин. — Только в этом году мы улучшили звукозащитные характеристики межкомнатных перегородок в нашем проекте «Новое Горелово» на 15% благодаря использованию четырехслойных перегородок из гипсокартона со звукоизоляционными материалами внутри. Недавно мы ввели в эксплуатацию школу со спортзалом. Понятно, что в соседних со спортзалом кабинетах не должны слышать игру в баскетбол, футбол или звуки тренировки, поэтому там установлены шумопоглощающие панели, вибровставки и минеральная плита, специальные ограничители звука. Все это затратные и дорогостоящие элементы, которые достаточно эффективны — спорт не будет мешать процессу обучения. «Шумовые загрязнители» устраняются разными способами. По словам Артема Орешко, директора по строительству ГК «Ленстройтрест», в первую очередь звукоизоляция новостройки зависит от конструктива здания: если дом монолитный, то, как правило, звуки легче переходят через перекрытия и стены между этажами. Панельные дома состоят из отдельных конструкций, звуку между ними распространяться сложнее.

— Например, при строительстве наших объектов используется трехслойная панель, — пояснил он. — Внутренний слой — железобетон. Затем идет теплоизоляционный слой. Третий, наружный, слой — декоративный или архитектурный. За счет такой конструкции трехслойные панели имеют очень высокий уровень звукоизоляции. — Опасность представляет не только воздушный шум, но и структурный, — говорит Мария Маркова, — Именно структурный шум передается по жестким узлам стен и перекрытий монолитных зданий и может воздействовать на помещения не только смежные, но и через этаж. Для исключения этого фактора на объектах Setl Group класса «масс-маркет» полы устраиваются с использованием материалов типа «Рефом» или «Изолон». В проектах элитного сегмента мы устраиваем пол по типу «плавающего». Он представляет собой стяжку пола, «плавающую» по минеральной плите и отделенную от стен упругим материалом. Спастись от шума Существенно снизить слышимость в квартире позволяют грамотные планировочные решения и дополнительные меры по звукоизоляции, которые проводит застройщик. Так, в домах ГК «Ленстройтрест» исключают такой вариант планировок, при котором стена квартиры примыкает к лифтовой шахте. От шума в соседской кухне или ванной комнате защищают двойные перегородки. Если речь идет о примыкании жилых комнат, то обычно толщины в 160 мм у межквартирных перегородок достаточно, чтобы обеспечить нужный уровень шумоизоляции в помещениях. Дополнительную защиту обеспечивают качественные двери с уплотнителями.

— Качество отделочных материалов — еще один фактор, который влияет на уровень шумоизоляции, — продолжает Артем Орешко. — Например, у паркетной доски слышимость ниже, чем у ламината. Очень высокие звукоизоляционные характеристики у пробкового покрытия, оно практически полностью поглощает звуки. Также хорошо защищает от шумов полимерная плитка. На слышимость влияет еще и качество подложки при отделочных работах: если при ремонте соседи сэкономили на качестве подложки или вовсе от нее отказались, то слышимость будет выше. Для стеклопакетов стандартный уровень звукоизоляции составляет 32 дБ, если квартира выходит на шумный проспект, звукоизоляция должна быть выше и составлять минимум 36 дБ. Например, в проектах «Ленстройтреста» устанавливают трехкамерные стеклопакеты с усиленной звукоизоляцией в квартирах, окна которых выходят на дорогу с активным автомобильным движением. Такая мера, конечно, отражается на себестоимости строительства, но это гарантирует защиту от уличного шума. — Самая главная защита от шума — правильные объемно-планировочные решения в жилом здании, — соглашается Мария Маркова. — В современной городской среде Setl Group стремится использовать решения, проверенные опытом. Это «закрытые дворы без машин» с устройством тихой закрытой зоны для отдыха детей и взрослых. Для исключения транспортных шумов, защиты площадок отдыха и территорий детский садов проектировщик может использовать акустические экраны. Кроме того, большое значение имеет качественное остекление балконов и комнат. Мы используем стеклопакеты с учетом необходимой шумозащиты.

Если проведенные застройщиком инженерно-экологические изыскания показывают, что уровень шума в месте строительства высокий, то обязательно проводятся дополнительные шумозащитные мероприятия. Например, в стенах домов могут устанавливаться клапаны для естественной вентиляции помещений с шумозащитными козырьками, — добавляет Артем Орешко. Иногда требуется установка шумозащитных экранов для уменьшения влияния шума на здания. Чаще всего такая конструкция устанавливается вдоль крупных автомагистралей или близком расположении железнодорожных путей. — При строительстве наших объектов мы используем звукопоглощающий материал — вспененный полиэтилен, который укладываем под стяжку, — говорит Артем Орешко. — По своим техническим и акустическим характеристикам он отлично справляется с поглощением шумов. К примеру, если на первом этаже дома находится магазин, то в квартире над ним можно спокойно спать — никакие посторонние звуки вас не потревожат. Соответственно, соседей сверху при такой звукоизоляции тоже не будет слышно. Исключение может быть в том случае, если в квартире сверху в качестве напольного покрытия использован ламинат и кто-то ходит по нему на каблуках. А если на пол уложен линолеум (или на ламинат постелен ковер) — тишина гарантирована.

Дружите с соседями В жилом доме нельзя создать абсолютную тишину. Поэтому основной вопрос, акцентирует Алексей Булдин, — это ответственность соседей друг перед другом и воспитанность. Эксперт считает, что оборудовать каждую квартиру такими же звукоизоляционными элементами, как в школе со спортзалом, нелепо. Все современные строительные материалы имеют определённые характеристики по поглощению шума и шумовые характеристики. Но соседский футбол или концерт все равно будут слышны, даже если все возможные шумозащитные мероприятия при строительстве дома были проведены. — Если же совсем не переносишь шума, то надо ехать за город, в индивидуальный дом. Там ты будешь застрахован от того, что сосед за стеной не начнет вдруг среди ночи прыгать на скакалке или играть на барабанах, — подытожил он. Артем Орешко уточнил, что в целом критерий звукоизоляции не является приоритетным, однако входит в число вопросов, нередко задаваемых клиентом при выборе квартиры в новостройке. Покупатель понимает, что застройщик возводит объект в соответствии с действующими нормативами, а значит, соблюдает технологии строительства. Если добавить к этому использование проверенных материалов и отсутствие брака на всех этапах реализации проекта — от проектирования до отделочных работ, — и на выходе мы получим качественный дом с хорошей звукоизоляцией. Анна Романова, «Фонтанка.ру»