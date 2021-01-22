Грузооборот порта Санкт-Петербург не снизился, вопреки пандемии и падению спроса на нефть

Согласно опубликованному 21 января годовому отчету администрации морских портов Балтийского моря, стабильные показатели петербургскому порту обеспечила перевалка генеральных и наливных грузов. Так, погрузка металлолома увеличилась на 25% по сравнению с предыдущим годом, грузооборот черных металлов и тарно-штучных грузов также вырос на 6%. Перевалка нефтепродуктов в порту Петербурга увеличилась на 16% — с 9,8 млн до 11,4 млн тонн.

Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за 2020-й составил 59,9 млн тонн, что почти полностью соответствует показателям позапрошлого года.

Хорошие показатели дали и отдельные категории в насыпных и навалочных грузах. Перевалка руды увеличилась на 19%, прочие насыпные грузы — на 58% по сравнению с 2020 годом. При этом перевалка угля упала на 70%, а зерна — на 41%.



Самую большую долю грузооборота составили контейнеры — 26,6 млн тонн. И хотя общий показатель снизился на 3%, обработка рефконтейнеров увеличилась на 2%.



Сильнее всего от пандемии пострадали грузоперевозки на паромах — с 44,5 тыс. тонн в 2019 году объем упал до 1,2 тыс. тонн в 2020-м. При этом грузооборот в порту Приморска, который специализируется на работе с нефтью и нефтепродуктами, сократился за год на 19%, до 49,3 млн тонн.



По итогам года драйверами Большого порта Санкт-Петербург остаются контейнеры и нефтепродукты. Ранее «Фонтанка» опубликовала рейтинг портовых компаний с миллионным грузооборотом.

