Петербург опустился на второе место в России по смертности от коронавируса

Петербург опустился на второе место по смертности от коронавируса. За последние сутки в Северной столице в летальную статистику попали 59 умерших, в Москве — 72. Всего за 24 часа жертвами COVID-19 признаны 580 человек. Это следует из данных оперативного штаба на 22 января.



С начала пандемии в стране от коронавируса, по официальным данным, скончались почти 68,5 тысяч человек, в Петербурге — 9181.



Зато по приросту заболевших Петербург удерживает первенство по стране. За последние сутки в городе выявили 3104 новых случая заражения коронавирусом.

