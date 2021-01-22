FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
73.37р88.97р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Петербург опустился на второе место в России по смертности от коронавируса

Петербург опустился на второе место по смертности от коронавируса. За последние сутки в Северной столице в летальную статистику попали 59 умерших, в Москве — 72. Всего за 24 часа жертвами COVID-19 признаны 580 человек. Это следует из данных оперативного штаба на 22 января.

С начала пандемии в стране от коронавируса, по официальным данным, скончались почти 68,5 тысяч человек, в Петербурге — 9181.

Зато по приросту заболевших Петербург удерживает первенство по стране. За последние сутки в городе выявили 3104 новых случая заражения коронавирусом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний