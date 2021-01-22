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«Фонтанка» выяснила, кто стрелял на севере Петербурга по остановке. Помимо гранат в квартире нашли трех амазонок

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и области

Сотрудники полиции и Росгвардии сильно удивились, когда вошли в квартиру на проспекте Луначарского, из которой стреляли по остановке общественного транспорта.

Как стало известно «Фонтанке» 22 января, дверь в квартиру силовикам открыла молодая девушка. Всего в квартире нашли трех представительниц прекрасного пола — 18, 24 и 23 лет. Последнюю, ранее привлекавшуюся за мелкое хулиганство, и заподозрили в стрельбе. В квартире помимо пневматики и травматического пистолета нашли несколько мачете и патроны для сигнального пистолета. Как писала «Фонтанка», полицейских особенно обеспокоили две найденные гранаты. Взрывотехники ОМОНа определили их как учебные гранаты РГД-5 и Ф-1.

Девушек, которые утверждали, что развлекались в квартире в гостях у 63-летней знакомой (её самой в квартире не нашли), доставили в 57-й отдел полиции.

Как сообщили в ГУ МВД, ввиду своего неадекватного поведения стрелявшая девушка в дальнейшем была передана медикам. По факту инцидента проводится проверка.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и области

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Комментарии (7)

nuga
тема сисек не раскрыта.где фото амазонок и их предводительницы 63 летней?
hal9000
Это электорат Бузовой..
Mafioza
Три девицы,чужая хата и маленький арсенал оружия,который принадлежит явно не им..дамы с низкой социальной ответственностью развлекались как могли?:)
или одна неумная засветила перед подружками арсенал бойфренда.
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