Сотрудники полиции и Росгвардии сильно удивились, когда вошли в квартиру на проспекте Луначарского, из которой стреляли по остановке общественного транспорта.
Как стало известно «Фонтанке» 22 января, дверь в квартиру силовикам открыла молодая девушка. Всего в квартире нашли трех представительниц прекрасного пола — 18, 24 и 23 лет. Последнюю, ранее привлекавшуюся за мелкое хулиганство, и заподозрили в стрельбе. В квартире помимо пневматики и травматического пистолета нашли несколько мачете и патроны для сигнального пистолета. Как писала «Фонтанка», полицейских особенно обеспокоили две найденные гранаты. Взрывотехники ОМОНа определили их как учебные гранаты РГД-5 и Ф-1.
Девушек, которые утверждали, что развлекались в квартире в гостях у 63-летней знакомой (её самой в квартире не нашли), доставили в 57-й отдел полиции.
Как сообщили в ГУ МВД, ввиду своего неадекватного поведения стрелявшая девушка в дальнейшем была передана медикам. По факту инцидента проводится проверка.