Сотрудники полиции и Росгвардии сильно удивились, когда вошли в квартиру на проспекте Луначарского, из которой стреляли по остановке общественного транспорта.



Как стало известно «Фонтанке» 22 января, дверь в квартиру силовикам открыла молодая девушка. Всего в квартире нашли трех представительниц прекрасного пола — 18, 24 и 23 лет. Последнюю, ранее привлекавшуюся за мелкое хулиганство, и заподозрили в стрельбе. В квартире помимо пневматики и травматического пистолета нашли несколько мачете и патроны для сигнального пистолета. Как писала «Фонтанка», полицейских особенно обеспокоили две найденные гранаты. Взрывотехники ОМОНа определили их как учебные гранаты РГД-5 и Ф-1.