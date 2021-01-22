FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: +2
73.37р88.97р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

У станции «Адмиралтейская» не нашли следов стрельбы по автобусу. Но выяснили, что разбило окно

Сообщение о стрельбе по автобусу в центре Петербурга не нашло подтверждения. «Травма» пассажирского транспорта скорее бытовая.

О результатах проверки сообщения, поступившего незадолго до половины восьмого вечера 21 января, «Фонтанке» рассказали в ГУ МВД по Петербургу и области. Полицейские опросили пассажиров, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обследовали салон. Ничего, похожего на пулю из пневматического или любого другого оружия, в автобусе №22 не найдено. Других свидетельств криминального характера происшествия также нет.

«По предварительной информации, причиной повреждения окна транспортного средства стал мелкий камень, отскочивший от проезжающей мимо уборочной техники», - уточнили в полицейском главке.

Маршрут №22 обслуживает «Пассажиравтотранс». В пресс-службе перевозчика рассказали, что полицию на место вызвали после того, как водитель услышал хлопок и обнаружил стекло салона разбитым.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний