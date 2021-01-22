У станции «Адмиралтейская» не нашли следов стрельбы по автобусу. Но выяснили, что разбило окно

Сообщение о стрельбе по автобусу в центре Петербурга не нашло подтверждения. «Травма» пассажирского транспорта скорее бытовая.
О результатах проверки сообщения, поступившего незадолго до половины восьмого вечера 21 января, «Фонтанке» рассказали в ГУ МВД по Петербургу и области. Полицейские опросили пассажиров, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обследовали салон. Ничего, похожего на пулю из пневматического или любого другого оружия, в автобусе №22 не найдено. Других свидетельств криминального характера происшествия также нет.
«По предварительной информации, причиной повреждения окна транспортного средства стал мелкий камень, отскочивший от проезжающей мимо уборочной техники», - уточнили в полицейском главке.
Маршрут №22 обслуживает «Пассажиравтотранс». В пресс-службе перевозчика рассказали, что полицию на место вызвали после того, как водитель услышал хлопок и обнаружил стекло салона разбитым.